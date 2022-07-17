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打造無人機產業發展中心　嘉義縣舉辦「無人機AI創新體驗營」

▲▼ 嘉義縣無人機體驗營活動 翁章梁體驗當飛手與學員同樂。（圖／嘉義驗政府提供）

▲嘉義縣無人機體驗營活動 翁章梁體驗當飛手與學員同樂。（圖／嘉義驗政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府7月15日、16日在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」首次辦理兩梯次的「無人機AI創新體驗營」活動，針對全國國中學生設計一系列課程，從基礎的無人機認識、相關操作及群飛設計體驗，讓學員透過體驗營課程認識無人機產業，進而播下未來成為無人機產業新星種子；縣長翁章梁16日上午親自到現場，除關心學員學習狀況外，也瞬間變身為體驗營學員，與大家共同體驗當飛手操控無人機！

▲▼ 嘉義縣無人機體驗營活動 翁章梁體驗當飛手與學員同樂。（圖／嘉義驗政府提供）

翁章梁與學員們一同研究討論無人機的群飛模式、技術、隊形變化等，透過與學員們團隊的分工合作，了解無人機及群飛技術箇中專業與技巧，發揮團隊精神，合力完成群飛試飛初體驗，帶給大家滿滿的成就感。

翁章梁說，無人機的產業發展是未來嘉義發展的一大重點，其中教育更是重要的一環，產業的蓬勃發展，需要的就是未來的新生代，透過體驗營隊課程的帶入，讓嘉義學子產生隊無人機產業的興趣，這都是培養出未來優秀人才的機會！SPACE CHIAYI也代表著嘉義縣政府對於亞創中心的定位，期望未來嘉義能成為無人機產業發展的中心，讓世界透過無人機看到嘉義！

▲▼ 嘉義縣無人機體驗營活動 翁章梁體驗當飛手與學員同樂。（圖／嘉義驗政府提供）

嘉義縣政府致力推動無人機產業發展，除技術精進、研發突破外，更需要向下紮根，培育未來人才；「無人機AI創新體驗營」報名開放當天即額滿，受到許多學生及家長的關注與支持。

本次課程主要針對四軸無人機操作及群飛技術兩大方面著手設計，並與TD100臺灣希望創新團隊合作進行課程設計與教學，從基礎的知識原理，到實際操作無人機，再以分組競賽方式，提高學員對營隊的熱忱！

▲▼ 嘉義縣無人機體驗營活動 翁章梁體驗當飛手與學員同樂。（圖／嘉義驗政府提供）

翁章梁也在活動中預告，8月13日蔡英文總統將到亞創中心參與揭牌儀式，隨後便正式展開「2022亞洲無人機AI創新應用博覽會」，由目前進駐的無人機旗艦廠商、法人單位、學術單位共同展示最新的技術與應用技術，當天現場也有無人機競速競賽、無人機應用展演、無人機群飛展演、無人機未來展等精彩活動，現場更有特色攤位市集，讓無人機除了有國家戰略高度外，也能夠走入生活的應用，讓一般民眾對於無人機有更深入的認識。

經發處長江振瑋表示，亞創中心目前積極籌組無人機國家隊，鏈結國內代表性的無人機相關業者與單位，目前亞創中心已有18家企業及有關單位進駐，在產業不斷向前推動的同時，人才的培育更是不容小覷，這次營隊活動首度公開亞創中心的品牌「SPACE CHIAYI」，宣告嘉義將成為臺灣無人機發展的重要基地，更遠望未來成為亞洲、甚至世界的無人機發展殿堂！

這兩天的活動是推動SPACE CHIAYI無人機產業行銷推廣的起手式，藉由的體驗營隊活動，翁喊出，希望讓大家看到嘉義對於無人機產業發展與產業人才向下札根的重視且一步一步穩健踏實的落實中，產業向下扎根不只是口號，而是正在實踐著！
 

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