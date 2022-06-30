　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣儲備植物醫師進駐　新增梅山、中埔等5鄉鎮服務

▲▼ 嘉義縣儲備植物醫師進駐各鄉鎮服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣儲備植物醫師r將進駐各鄉鎮服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

110年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年嘉義縣新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症，提供現場第一線診斷，歡迎民眾踴躍諮詢。

▲▼ 嘉義縣儲備植物醫師進駐各鄉鎮服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

111年嘉義縣儲備植物醫師進駐服務地點除梅山鄉公所、中埔鄉農會、水上鄉農會、太保市農會、六腳鄉農會、新港鄉農會持續服務外，再增加溪口鄉公所、竹崎地區農會、梅山鄉農會、鹿草鄉農會、義竹鄉農會共計11處擴大為農民服務。

農業處表示，農民如有作物病蟲害問題，除可將病徵或害蟲拍照，利用社群軟體傳送給植醫進行初步診斷，亦可攜照片甚至受害植物帶到服務處，請儲備植醫進行診斷及利用儀器確認，或規劃現地調查，使農民更了解危害作物的害物樣態，並列出必須的防治對策。

▲▼ 嘉義縣儲備植物醫師進駐各鄉鎮服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「植物醫師制度」始於食安五環願景與農藥十年減半政策，農委會於111年度「補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」全台共92處農會、公所與試驗單位設置儲備植物醫師，提供農民第一線的服務。

儲備植醫除了駐診於公所、農會，協助農民解決作物疫病蟲害用藥問題，也肩負「作物病蟲害整合性管理(IPM)」、「農藥實名制」等重點政策的宣導與推動任務，輔導以友善環境防治資材替代傳統慣行施用化學性農藥習慣。

▲▼ 嘉義縣儲備植物醫師進駐各鄉鎮服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

儲備植醫在診斷上若遇到棘手問題，改良試驗單位及四大植物教學醫院之一的嘉義大學植物教學醫院將會提供進一步協助，並且每年都有進修課程，可不斷提升專業能力，進而兼顧農民生產及消費者食的安全，達到作物安全管理與精準用藥目標。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
昆凌趁周杰倫不在家「私下行程」曝　親揭夫妻真實生活
KIMIKO生理期「特別癢」PO文求助　網友湧入：我也是
精液恐是猴痘感染媒介！專家研究結果曝光
男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上啪啪」氣炸
網紅超商遇自己配音廣告！「現場模仿」店員驚呆反應笑炸
攸關錢包！「3大新制」7月上路　優惠、抗漲一次看懂
美股開盤道瓊「大跌500點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市政風人員與採購稽核小組業務研習　提升專業能力

嘉義縣儲備植物醫師進駐　新增梅山、中埔等5鄉鎮服務

陳敏旭、趙光南民雄警分局榮退　同仁特製「退休紀念留言板」表達

布袋分局黃治強調縣警局交通隊　郭伯舜調布袋分局

快訊／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷緊急送醫

AI智慧園區第二家大廠動土　精準醫療大廠普生進駐

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生困廁所門後「送醫宣告不治」

投資台南展躍飛揚　黃偉哲熱切期待大家一起來台南投資

國際標準級的路平就在南科！　黃偉哲視察驗收目加溜灣大道改善工程

衝鋒陷陣火場安全管制要有　南消四大隊辦救災安全管制實務線上會議

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

嘉市政風人員與採購稽核小組業務研習　提升專業能力

嘉義縣儲備植物醫師進駐　新增梅山、中埔等5鄉鎮服務

陳敏旭、趙光南民雄警分局榮退　同仁特製「退休紀念留言板」表達

布袋分局黃治強調縣警局交通隊　郭伯舜調布袋分局

快訊／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷緊急送醫

AI智慧園區第二家大廠動土　精準醫療大廠普生進駐

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生困廁所門後「送醫宣告不治」

投資台南展躍飛揚　黃偉哲熱切期待大家一起來台南投資

國際標準級的路平就在南科！　黃偉哲視察驗收目加溜灣大道改善工程

衝鋒陷陣火場安全管制要有　南消四大隊辦救災安全管制實務線上會議

人生首發滿貫彈　蔣少宏：爸爸應該很爽

「3X3.EXE PREMIER」台灣站週末登場　助國內好手前進奧運

炎亞綸現身《一家團圓》！　3分鐘「全台語」撩爆張鳳書

亞洲第1！世錦賽公開水域　卓承齊游25公里飆第9創台灣最佳績

徐若瑄增胖8公斤「看鏡頭嚇傻」　 柯震東詮釋母胎單身相信簡單愛

集邦估：第2季液晶監視器面板出貨量季減11.3%　曝下半年需求疲弱

拉脫維亞總統：俄羅斯侵略獲勝　就會「激勵中國」做類似的事

其實陳冠宇狀況很好　葉總：很多不紮實安打

美軍極音速導彈飛行測試　再度失敗

吳婉君川字肌炸裂！　曬「一日晚餐」網嚇：真的假的

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

即／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生送醫宣告不治

澎湖透天厝遭「雷電貫穿」！天花板炸出凹洞

向前同事追債　遭惡男友撂人毆傷

南投民宅疑遭閃電暴擊起火！鐵窗竄火舌

李海碩接任葳格國際學校總校長　

築夢森居劉朝維獲國家環境教育獎

藍營徵召呂玉玲之子陳韋曄　參選市議員

狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌遭聲押禁見

桃園市小農手匠發展協會基地　慶開幕

嘉義縣暑假加強求職防詐騙宣導

南警二分局3警師榮退

桃園市小農手匠發展協會基地　慶開幕

女騎士上班遇炎熱天氣暈眩路倒　屏東警及時協助送醫

更多熱門

相關新聞

嘉義縣推步道旅遊　6條路線超美

嘉義縣推步道旅遊　6條路線超美

疫後新森活，來嘉義走絕美步道享受天然芬多精就對了！防疫除了打疫苗，更重體內顧營養、體外勤運動，英、美研究建議應將運動納入公共衛生界措施，而巴西研究更證實運動能提升免疫低下者接種疫苗後的抗體反應，今日防疫快報邀請文化觀光局陳峰武秘書介紹縣內迷人、有趣、好吃、好玩的特色步道，趁疫情漸趨緩，縣長翁章梁邀請全國民眾來嘉走走。

嘉義縣住宿長照機構7月15日前禁探訪

嘉義縣住宿長照機構7月15日前禁探訪

嘉義縣暑假加強求職防詐騙宣導

嘉義縣暑假加強求職防詐騙宣導

嘉義縣舉辦新南向國家五人制足球交流賽

嘉義縣舉辦新南向國家五人制足球交流賽

嘉義縣振興抽獎送出遊艇　輕豪宅保留

嘉義縣振興抽獎送出遊艇　輕豪宅保留

關鍵字：

嘉義縣儲備植物醫師

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面