善心人士捐嘉義縣物資載運車　資源駐運偏遠地區

▲翁章梁感謝善心人士粘安然先生捐贈物資車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

公部門資源有限，民間力量無窮，在海基會處長李政毅及陳小姐的資源協助連結下，善心人士粘安然先生8日由陳小姐代表捐贈嘉義縣物資銀行一輛物資車，縣長翁章梁感謝粘先生及民間友人對弱勢家庭的關懷，物資銀行一定會善用得來不易的資源，把愛心送到各個角落。

翁章梁指出，嘉義縣物資銀行101年4月服務至今屆滿10年，由嘉義縣社會局委託社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會辦理，提供有困難的家庭、個人民生物資及有特殊需求的民眾高營養單位飲品，維持其基本生活品質及紓緩經濟壓力，並彙整各界捐贈的資源，將社會的愛心發揮最大效益，受益對象超過23萬人次。

這兩年受疫情影間，物資銀行也提供弱勢家庭防疫物資，目前除了太保市設總站外，再增設中埔及竹崎兩處服務據點，另有12處鄉鎮市設置食物冰箱，提供生鮮冷藏食品，強調食物不浪費、友善續食理念。

另外，為提供弱勢民眾就業機會，慈協培力家長擔任物資配送員，今年更試辦愛心待用餐，民眾可持領用券前往友善商家用餐，物資銀行拓增服務量能和據點，希望能成為弱勢家庭最有力後盾。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成指出，這輛物資車對物資銀行配送18鄉鎮市有很大幫助，因為慈協只有2輛休旅車，每逢普渡、合作據點需要物資配送，或者有物資捐贈要載運時，一次只能出動2輛載貨量有限的休旅車，如果物資體積大或數量多，來回要跑好幾趟，耗用人力、時間及油資，現在這輛物資車一次就可以完成任務，尤其可以載運大量物資協助偏遠地區和交通不便的特殊民眾需求，感謝粘先生對嘉義縣的愛心，這些愛心將跟隨著物資車送愛到各鄉鎮市、社區和村落。

翁章梁表示，嘉義縣是財政和經濟弱勢的縣市，感謝多年來陸續有企業、民間團體和個人捐贈社會局、消防局、衛生局車輛和物資，讓縣府在弱勢關懷、救災救護和充實防疫物資能量工作上，都能做得更好，嘉義縣珍惜每一份得來不易的愛心資源，他要代表鄉親向大家說聲「謝謝」。