嘉義縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑　特等獎4位頭等獎14位

▲嘉義縣龍眼蜂蜜得主王啟瑞。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣生產的龍眼及荔枝蜂蜜，在得天獨厚的環境孕育下，分別具有特殊的色澤、口感及天然花香，更富含多樣性營養物質，堪稱是甜味中的極品，而養蜂界年度盛事「111年全國國產蜂蜜評鑑」活動，今年由農業委員會農糧署輔導，台灣養蜂協會主辦，苗栗區農業改良場與台中地區農會協辦，在疫情趨緩下，7月7日於台中地區農會五樓大禮堂辦理實體品評，同時現場直播品評過程。

▲嘉義縣龍眼蜂蜜得主顏雪女。（圖／嘉義縣政府提供）

本賽事採初、複評2階段評選，初評是由財團法人中央畜產會以儀器檢測分析，篩選出符合CNS國家標準，且抗生素及農藥殘留合格者進入複評；複評則由國內學者、專家進行風味品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳之蜂蜜。

今年參評者計有175位蜂農，其中龍眼蜜組計有148位、荔枝蜜組計有27位，預計龍眼蜜將評出特等獎15位及頭等獎89位，荔枝蜜為特等獎3位及16位頭等獎，合計今年將有123位蜂農獲得各獎項的殊榮。

嘉義縣今年有9位蜂農參加龍眼組競賽，有大林鎮王啟瑞及朴子市顏雪女等2名榮獲得特等獎；布袋鎮陳文政、梅山鄉何冠勳、梅山鄉何佳盈、梅山鄉何逸文、中埔鄉張彥文及竹崎鄉張育睿等6名獲得頭等獎，成績斐然。

國產龍眼蜜香氣濃郁且品質優良，深受國人及國際市場喜愛，今年採蜜期受到雨季的影響，多數蜂農蜂蜜產量偏低，但品質相當優良，參加品質評鑑之國產蜂蜜，皆具備QR Code、國產蜂產品證明標章、年度評鑑封條，獲得評鑑獎項者最多只能分裝成406瓶（600毫升，700公克），每瓶都有流水編號以管控數量，所以消費者只需要認明蜂蜜罐上的QR Code及國產蜂產品證明標章，即可購得國產優質蜂蜜。

2022年全國國產蜂蜜評鑑-嘉義縣獲獎蜂農名單與訂購資訊：

龍眼蜂蜜組

特等獎：

王啟瑞0930898567、顏雪女0910-979360

頭等獎：

陳文政0917-602312、何冠勳0963-228011、何佳盈0988-705331、何逸文0912-625646、張彥文0931-122357、張育睿0963-662089

111年嘉義縣第2屆龍眼評鑑蜜相關訂購資訊如下：

嘉義縣農會展售中心：05-2365111

六腳鄉農會農民購物中心：05-3806000

中埔鄉農會超市：05-2532201*805

鹿草鄉農會：05-3752911轉供銷部

特等獎蜂農：

陳寶任0910-979360、翁瑞輝0935-112002、張永承0928-710573、

簡培任0932-844628

頭等獎蜂農：

吳景煌0921-211820、劉憶珍0921-015372、吳杰樺0978-797333、

何斌順0932-981212、黃子泓0955-014108、張彥文0931-122357、

陳文政0917-602312、簡廷謀0910-132269、何武霖0905-288966、

陳水通0935-422287、王楷強0978-070839、呂昆霖0926-229767、

吳金達0928-358486、蘇素玲0928-127000