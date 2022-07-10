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嘉義縣6000萬旅遊補助開跑　體驗山海平原美景

▲▼ 嘉義縣太平雲梯、布袋港，石棹步道。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣太平雲梯、布袋港，石棹步道。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了振興觀光產業，嘉義縣旅遊補助熱呼呼出爐，縣長翁章梁一口氣宣布「團體旅遊」及「Q碰券」兩大觀光補助方案，總補助金額高達6,000萬元，現在就出發，來嘉義玩個3天3夜，享用好康，暢遊嘉義。

▲▼ 嘉義縣太平雲梯、布袋港，石棹步道。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣推出的團體旅遊補助及自由行Q碰券兩大方案，團體遊遊部分含「體驗行程補助」和「獎勵旅行社帶團獎金」，除了鼓勵國人留在嘉義縣境內住宿、旅遊、消費，並獎勵合法旅行社包裝團體旅遊推廣嘉義遊程，預計7月15日開放旅行社線上報名登記，出團期間自8月1日至12月15日，每團至少20人，嘉義縣文化觀光局將提供總獎助金額1,000萬。

▲▼ 嘉義縣太平雲梯、布袋港，石棹步道。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁也宣布，自由行旅客7月15日直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份1,000元Q碰券，500元可折抵房價，500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，活動至12月15日或Q碰券發完為止，限量5萬名。

▲▼ 嘉義縣太平雲梯、布袋港，石棹步道。（圖／嘉義縣政府提供）
文觀局指出，「五大體驗行程」總獎助金額900萬，包含海上漁船體驗(東石觀光漁筏、布袋海上巴士)、曾文水庫遊艇、觀音瀑布體驗、部落體驗(茶山部落、山美部落)、觀光軸線體驗（166軸線、台18軸線）等，每團出遊上限人數40人，每人每次補助300元，每團申請上限12,000元，單一旅行社申請補助上限額度為180萬。

文觀局指出，為了吸引更多旅行社帶團來嘉義，方案二「獎勵旅行社帶團獎金」7月15日至12月15日止，合法旅行社安排遊程到「N23.5-玩嘉愛上我」旅遊摺頁上至少一處旅遊景點（除嘉義市景點外），且於嘉義縣境內合法旅宿業至少住宿一晚，帶團最多人數者可獲得40萬元獎勵金，總獎金額度100萬。

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