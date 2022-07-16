教部擴大境外生來台　新開放「這兩類」、入境時間曝光

▲教育部宣布啟動大專境外生專案入境作業。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

隨著國內疫情趨緩，教育部今（16日）宣布，7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，除原來的境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生入境外，另新增外國交換學生及研習華語2個月以上學生等兩類對象入境，進一步擴大境外生來台就學及交流，而上述境外生入境都採取居家檢疫3天及4天自主防疫的防疫規範。

國內疫情有趨緩跡象，教育部今天宣布，7月已經啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」等兩類學生入境。

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▲教育部今天宣布啟動大專境外生專案入境作業。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

教育部表示，專案入境對象為未持有我國有效居留證者的學生，包括境外學位生（含外國學生、僑生、港澳生、陸生）、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生（外籍生），以及雙邊互惠及特殊外交考量、優華語計畫、教育部獎補助外國人士來台短期研究等學生（外籍生），還有依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生（外籍生）、研習華語2個月（含）以上學生（外籍生、港澳生）。

至於開放入境時間，教育部指出，研習華語2個月（含）以上學生，從昨（15日）起就可入境，而境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生，則是從 8月1日起入境。

教育部強調，所有專案境外生入境後均會依照指揮中心的防疫規定，採取居家檢疫3天及4天自主防疫，檢疫場所則為國內合格的防疫旅館或經地方衛生單位核可學校檢疫宿舍，若防疫旅館或學校隔離宿舍床位不足時，得報教育部後協調集檢所提供床位，希望透過完善防疫措施，在安全有序入境機制下，確保校園師生健康。