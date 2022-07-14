教部證實台首大全面停招　將協助學生安置、保障教職員權益

▲教育部證實，台首大從111學年度起停止各學制全部招生。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學傳出將從111學年起全面停招，教育部今（14日）證實，經過實地查訪發現台首大已無法維持教學品質，並難與教職員工生妥善溝通，在徵詢私校諮詢會意見後，將命令台首大從111學年度起停止各學制全部招生，教育部表示，若有學生希望安置到其他學校，將安置到其他學校，教職員則依私校法及退場條例規定保障其權益。

台首大在在5月17日就傳出將向教育部申請停招消息，後來因為未在期限內完成捐資，教育部把台首大列為專案輔導學校，教育部在7月1日還曾表示，尚未收到台首大停招停辦計畫，沒想到今天就傳出教育部私校諮詢會建議全面停招消息，教育部也在今天證實此事。

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▲教育部證實，將命台首大從111學年度起停止各學制全部招生。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，台首大因為財務持續惡化，且董事會未依教育部在3月31日函文籌措2千萬元挹注學校，再經教育部到學校實地查訪瞭解該校確實已無法維持教學品質，且難與教職員工生妥善溝通並維護其權益，所以教育部根據私校法第55條規定，在徵詢私校諮詢會意見後，將命台首大自111學年度起停止各學制全部班級招生。

教育部表示，基於尊重停招學校學生請求及維護其受教權益，若有學生選擇希望安置到其他學校，教育部均會依學生主動提出的申請予以協助，例如先前稻江科技管理學院在110學年度起經教育部命令停招，教育部即協助主動提出申請學生進行安置，而學生分發學校以選定鄰近的同性質、同系科學校為原則。

至於台首大教職員權益，教育部表示，目前台首大還有專任教師57人、編制內職員12人，教育部將依私校法及退場條例規定保障其權益。