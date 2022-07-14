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台首大停招　學生曝「心情錯愕、氣憤」、剛考上研究生無法轉學

▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲教育部私校諮詢會已建議台首大從111學年起全面停招，學生坦言錯愕、生氣。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

已被列為專輔學校的台灣首府大學，教育部在本週一（11日）發文從111學年起停止所有招生，並要求校方在7月底前辦理學生分發說明會，協助學生安置轉學，台首大學生自救會長、幼教研究所研究生陳建良今（14日）表示，昨晚知道全面停招消息，心情「很錯愕」，有些同學則很生氣，因為教育部全面停招「一刀切」衝擊很大，今年剛滿招的研究生怎麼轉學？而衝擊本不少弱勢的本國與外籍生，一名外籍生更將因此失去鼎泰豐儲備員工的機會。

台首大在5月17日傳出將向教育部申請停招消息，校方還分批召集師生說明，事件持續延燒，更因台首大未在期限內完成捐資，教育部在6月已將台首大列為專案輔導學校，而教育部在7月1日還曾表示，尚未收到台首大停招停辦計畫，當初也傳出研究所不停招，沒想到今天就傳出教育部私校諮詢會建議台首大全面停招消息。

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據了解，教育部在本週一（11日）發給台首大公文中，表示教育部私立學校諮詢會已建議，從111學年起停止台首大各學制所有招生，同時為保障學生受教權，同意學生在座談會中提出的提前分發作業建議，並請台首大在7月31日之前，協助辦理學生分發說明會，而且台首大必須協助場地租借、說明會場次規劃、學生及安置學校召集等行政作業，並請台首大在說明會後，提醒有意願接受獲提前發分學生完成「學生接受志願分發志願表」，並提醒學生依照以紙本寄送或電子郵件方式，寄送到教育部信箱。

台首大學生自救會長、幼教研究所研究生陳建良今天接受媒體聯訪時表示，扣除已經畢業，目前台首大大學跟研究所還有四百多名學生，昨晚知道學校將全面停招消息，心情「很錯愕」，有些同學則很生氣，因為教育部之前曾說過，只有大學部先停招，但這次則是「一刀切」全面停招，衝擊很大，尤其今年才剛滿招進如台首大的33名的研究生，現在怎麼轉學？

陳建良表示，雖然校方說到停辦還有一年時間，但校方私下會恐嚇學生，說學校快沒了，要轉學快轉學，但學生不是想轉學就能轉學，以自己為例，工作與家庭都在台南，不太可能轉到其他學校，就算想繼續讀，但可能教授未來也不在，最後只能放棄。

陳建良指出，衝擊最大的是外籍生跟弱勢的本國籍學生，他舉例說，有2名本國籍大學部學生，家境不佳，都是每天搭公車來學校，現在叫他們怎麼轉學到其他學校？另外不少來自印尼與馬來西亞的外籍生，都是之前因為政府南向政策招生來台灣，這些學生沒有政府的獎學金，只能自己打工，現在要轉學到其他地方，要他們怎麼辦？

陳建良更舉例，有一位來自印尼的外籍生，因為在蓮潭國際會館實習時的好表現，被鼎泰豐列為儲備員工，一旦學校停招或被迫轉學，該名學生沒有居留證，將被迫離開台灣，失去這個難得的機會。
 

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