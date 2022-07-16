台學子好棒！國際數學奧林匹亞競賽　奪1金2銀3銅、全球第14

▲台灣學子在國際數學奧林匹亞競賽表現優異，拿下1金2銀3銅、排名全球第14，左起為廖郅暟，吳柏翰，嚴暐華，張齊安，張博甡，喬奕翔。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第63屆國際數學奧林匹亞競賽今年在挪威舉行，我國代表隊在全球104個國家（地區）參賽隊伍、589名參賽學生中，共拿下1金、2銀、3銅，成績國際排名為第14名，其中拿下金牌者為高雄中學吳柏翰，個人排名為第23名，而拿到金、銀、銅牌者，將分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

教育部表示，我國代表團由10多名國內外大學教授及前代表隊選手組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、三階段選拔營等過程，從166名學生當中選出6名代表參加比賽，今年由台師大數學系副教授林延輯擔任我國代表團團長，大會在台灣時間昨（15日）晚9時舉行閉幕及頒獎典禮。

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▲台灣學子在國際數學奧林匹亞競賽表現優異，排名全球第14，左起嚴暐華、張博甡、張齊安、廖郅暟、喬奕翔、吳柏翰。（圖／教育部提供）

本屆競賽由挪威主辦，教育部表示，台灣代表隊在104個國家（地區）參賽隊伍589名參賽學生中，共獲得1金、2銀、3銅，成績國際排名為第14名，其中吳柏翰拿下金牌，拿下銀牌共兩人，包括台中一中廖郅暟（個人排名第45名）、建中喬奕翔（個排第84名），另3位銅牌獲獎者包括建中張齊安（個排第187名）、新竹實驗高中張博甡（個排187名）、建中嚴暐華（個排第230名）

▲高雄中學吳柏翰在國際數學奧林匹亞競賽拿下金牌。（圖／教育部提供）

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，教育部指出，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校；另獲得金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，競賽對增進數學教學與學習有很大助益，同時可促進台灣與國際交流，拓展學生國際視野，這項競賽明年將由日本主辦，國教署將持續選、培訓優秀學生參與競賽，來促進國際交流並爭取榮譽。