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台首大確定全面停招　教部令7月底前辦說明會協助學生轉學

▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲教育部私校諮詢會已建議，台首大從111學年起停招。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學因未在期限內完成捐資，已被教育部列為專案輔導學校，而台首大董事會在5月就傳出規劃自111學年起全面停招，根據最新消息，教育部日前發給台首大公文中，私立學校諮詢會已建議，從111學年起停止台首大各學制所有招生，並同意台首大學生建議，協助提前進行分發志願，也就是協助學生轉學，並要求台首大在7月底前辦理學生分發說明會。

台首大在5月17日傳出將向教育部申請停招消息，校方還分批召集師生說明，事件持續延燒，更因台首大未在期限內完成捐資，教育部在6月已將台首大列為專案輔導學校，而教育部在7月1日還曾表示，尚未收到台首大停招停辦計畫，沒想到今天就傳出教育部私校諮詢會建議台首大全面停招消息。

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據了解，教育部在本週一（11日）發給台首大公文中，教育部私立學校諮詢會已建議，從111學年起停止台首大各學制所有招生，同時為保障學生受教權，同意學生在座談會中提出的提前分發作業建議，並請台首大在7月31日之前，協助辦理學生分發說明會，而且台首大必須協助場地租借、說明會場次規劃、學生及安置學校召集等行政作業。

該公文也提及，請台首大在說明會後，提醒有意願接受獲提前發分學生完成「學生接受志願分發志願表」，並提醒學生依照以紙本寄送或電子郵件方式，寄送到教育部信箱。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，若教育部真的有發出這份公文，根據公文內容及目前私校法規定，包括剛考上台首大研究所及目前大二、三的學生，都要由校方舉辦說明會並協助安置轉學，把學校清空，教職員工也要進行優離優退，但目前看來台首大董事會就是資金出現問題，建議依照私校退場條例，發給最多六個月資遣慰助金，董事會則比照康寧大學模式，進行遴選新的董事團隊。

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