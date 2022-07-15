2022全球最佳航空公司前20名排行曝！卡達航空蟬聯第1





▲出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導



近日，航空評級機構AirlineRatings.com發布了2022年全球最佳航空公司前20名排行榜，冠軍的寶座再次由卡達航空拿下，享有盛譽的紐西蘭航空再度榮獲亞軍，而台灣的長榮航空也在榜單上，排名第8。

長時間受疫情影響，許多人和航空公司都在為預訂取消和班機延誤等情況而感到煎熬疲憊，對於旅客、留學生、異地戀情侶和商務人員來說，能夠再次自由的往返國內外是一件相當感動的事。位於澳洲的航空評級機構AirlineRatings.com公開其年度全球最優質航空公司前20名，若是未來幾個月有出國計畫的人，可以在訂機票前將這份資料作為參考。

AirlineRatings.com表示，若要躋身前20名，航空公司必須達到7星安全評級，並在乘客的舒適度方面有優秀表現，他們希望這些主要競爭者都能提供一致的服務、創新和員工敬業度。根據AirlineRatings.com總編杰弗裡·托馬斯(Geoffrey Thomas)的說法，「我們著重於那些具有創新的領導力，並且能夠真正改變乘客飛行體驗的航空公司。」

再度蟬連榜首的是卡達航空(Qatar Airways)，該公司因其創新的客艙、乘客服務以及因其在整個COVID大流行期間仍履行持續運營的承諾而排名第一。托馬斯表示，「該航空公司擁有許多行業第一。率先完成IATA(國際航空運輸協會)重要的IOSA安全審核(國際航空運輸協會運行安全審計認證)，率先接受並通過AirlineRatings和Skytrax對於COVID的全面審核。」此外，卡達航空還獲得了「最佳商務艙」的殊榮。托馬斯指出，「該航空公司的Qsuite是頂級的商務艙體驗，我們的評委將其評為他們見過最棒的商務艙」。

排名第二的是紐西蘭航空(Air New Zealand)，該公司同時在前20名航空公司排名、太平洋區域最棒航空公司、最棒豪華經濟艙和最棒經濟艙中名列第二。托馬斯先生評論，「在過去的15年裡，它在很多方面為航空公司展現了所謂的卓越。它的豪華經濟艙非常棒，是行業的標杆，毫無疑問是最有價值的飛行體驗。」

至於台灣的長榮航空，則是在今年的前20名中排名第8，相較去年晉升了1位。鄰近的日韓兩國也有不錯的表現，韓國的大韓航空排名第4，日本的全日空航空公司排名第10和日本航空公司排名第13。此外，排名第5的新加坡航空憑藉其獨特的套房設計和最佳休息室，同時獲得了最棒頭等艙獎的盛譽。

▲新加坡航空A380客機的六間套房設計相當於飯店房間。（圖／新加坡航空官網）



以下為2022年最優質航空排行前20名的公司：

1.卡達航空(Qatar Airways)

2. 紐西蘭航空(Air New Zealand)

3. 阿提哈德航空(Etihad Airways)

4. 大韓航空(Korean Air)

5. 新加坡航空(Singapore Airlines)

6. 澳洲航空(Qantas)

7. 維珍澳洲航空(Virgin Australia)

8. 長榮航空(EVA Air)

9. 土耳其航空(Turkish Airlines)

10. 全日空航空(All Nippon Airways)

11. 國泰航空(Cathay Pacific Airways)

12. 維珍航空(Virgin Atlantic)

13. 日本航空公司(Japan Air Lines)

14. 捷藍航空(JetBlue)

15. 芬蘭航空(Finnair, Emirates)

16. 阿聯酋航空(Emirates)

17. 夏威夷航空(Hawaiian)

18. 法航/荷航(Air France/KLM)

19. 阿拉斯加航空(Alaska Airlines)

20. 英國航空(British Airways)