國民黨批陳時中虛偽！選舉才想到孩子　「吃相難看到了極致」





▲陳時中。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中13日發表參選致詞，提及「為台北市的孩子感到不捨」，國民黨在臉書15日批評，台北市民不需要選舉才想到孩子的「虛偽市長」。

國民黨表示，請問陳時中，很多孩子、國人因為染疫身亡，你有感到不捨過？民眾搶疫苗、排隊買口罩快篩時，你有感到不捨過？況且，說好的超前部署，超到最後卻是不斷在卡兒童BNT疫苗，現在準備選舉，才把「孩子」掛在嘴邊，陳時中你到底作何心態？

另對於陳時中面對落跑質疑，14日澄清自己「沒有落跑」，國民黨則指，上個月陳時中因確診而缺席防疫記者會，指揮官消失將近半個月，真的有在認真關心防疫工作嗎？民進黨口口聲聲說陳時中在防疫崗位上認真踏實，請問目前台灣疫情已趨緩？

國民黨表示，陳時中放棄指揮官重責跑去選舉，在防疫戰場上臨陣脫逃就是落跑，還沒辭職就開跑行程，顯示他的心早已在選舉、不在防疫。

國民黨批評，陳時中忘記對抗疫情這場戰役時，許多人因為防疫政策朝令夕改、因為政府的超慢部署，生活陷入未知的恐懼，甚至是失去寶貴的生命，反倒是一再口出狂言，連「孩子」都拿來當作選舉工具，嘴硬不認落跑、超慢部署到最後竟自豪防疫成績及格。

國民黨更抨擊，陳時中換位置腦袋也跟著換位，吃相難看到了極致，為了選舉無所不用極其，政治利益大於防疫考量，這樣的候選人真的能當台北市長嗎。