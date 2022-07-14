最後一次院會影片曝光！陳時中細數5年來政績　「很驕傲能加入這團隊」

記者杜冠霖／台北報導

衛福部長陳時中13日獲得民進黨徵召代表參選台北市長，14日在行政院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官的工作。這也是陳時中最後一次以部長身分參加院會，會中，陳時中細數上任5年多來的政績，更感性表示，自己很驕傲能參加蘇院長領導的「有政府、會做事」團隊，「如果我能夠到台北執政，希望各部會多幫忙，讓台北、世界能夠看得到。」

陳時中2017年2月8日擔任衛福部長至今5年多，是近25年來任期最長的部長，中央流行疫情指揮中心成立後，更親自主持581場記者會。

陳時中表示，能夠參加蘇院長領導的「有政府、會做事」團隊，覺得驕傲，總共制定8部新法、修正90部法規、修正332條、新增47條、刪除了4條，組織面也增加長照司、也改善心口司長年心口不一的情況，心理健康司、口腔健康司分別成立，都是大家一起合作達到的成果。

陳時中指出，未來如果有機會到台北市服務，最重要的是要跟中央來合作，中央各種制度非常完備，地方政府若能跟中央充分合作，就可以完成很多事情，接下來是治理、執行面的問題，如果我能夠到台北執政，希望各部會多幫忙，讓台北、世界能夠看得到。

▼陳時中14日正式請辭衛福部長。（圖／記者陳家祥攝）

