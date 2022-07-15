雲霄飛車「空中解體出軌」驚爆巨響　14歲少女命喪知名遊樂園

▲「Tivoli Friheden」遊樂園是丹麥最受歡迎的主題樂園之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥知名遊樂園「Tivoli Friheden」14日發生死亡事故，雲霄飛車啟動後突然爆出一聲巨響，接著失控脫軌，造成一名14歲女孩死亡、另外2名孩童受傷。在意外發生後，遊樂園宣布關閉進行調查。

每日郵報報導，這間遊樂園位在丹麥第二大城奧胡斯（Aarhus），事發於當地中午約12時50分左右，雲霄飛車「Cobra」一如往常啟動，載著多名乘客出發。但目擊者透露，在聽到一聲巨響之後，就看到雲霄飛車部分車體就衝出軌道。

園方表示，雲霄飛車末段2個座位與其他座位脫離，懸掛在列車下方，多名乘客被困在距離地面約3公尺的地方。

丹麥國營電視台TV2指出，事發後，有3名年輕人被緊急送醫，其中一名14歲女童約在90分鐘後宣告不治；已知這名女童來自哥本哈根。其餘孩童傷勢嚴重程度尚待確認。

現已知雲霄飛車「Cobra」行進時速約70公里，2008年也曾經發生過事故。

「Tivoli Friheden」遊樂園是丹麥最受歡迎的主題樂園之一，事發後緊急疏散關閉，並透過臉書證實，「直到另行通知之前，園區將持續關閉」。