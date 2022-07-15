賴清德參加安倍家祭謝長廷沒陪　金美齡批理由「好笑」

記者黃翊婷／綜合報導

副總統賴清德11日閃電赴日弔唁日本前首相安倍晉，陪同出席的前國策顧問金美齡卻氣憤表示，駐日代表謝長廷缺席，是因為有重要的「appointment（預約與某人見面，尤其指正式會面）」，導致差點沒人可以帶賴清德入場，讓她覺得這個缺席理由很好笑。不過，外交部14日晚間發表聲明，強調相關報導並不確實，但不會對個人意見發表評論。

▲金美齡（圖中戴白色口罩者）挽著賴清德的手陪同出席安倍晉三家祭。（圖／翻攝自AP Live）

安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇刺身亡，遺體9日抵達東京宅邸，11日移靈增上寺舉行守靈儀式，葬禮於12日下午1時（台灣中午12時）開始，開放親屬、交情深厚的人士參加，包括首相岸田文雄、自民黨幹事長茂木敏充等人。我國副總統賴清德11日閃電赴日弔唁，當時他的身旁還有前總統李登輝時期的國策顧問金美齡（已入籍日本）陪同。

▲賴清德赴日悼唁安倍晉三。（圖／路透）

不過，事後卻有媒體報導，金美齡不滿駐日代表謝長廷缺席，聲稱自己在前一天就知道賴清德會來，當天在入口遇到，才曉得賴清德差點因為沒人去接而無法入場，進一步詢問得知，原來謝長廷另外有安排會面，所以無法前來，讓她覺得這個理由很可笑。

但對於上述內容，外交部14日晚間發表聲明表示，關於賴清德赴日悼唁安倍晉三，外交部日前已經充分說明，對於金美齡的個人意見不會發表評論，但相關報導並不確實，也未善盡查證責任。