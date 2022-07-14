日媒曝：安倍身邊特警深受打擊　情緒崩潰痛哭「一度說不出話」

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍擊身亡，兇手山上徹也從後方近距離連開兩槍後才被警方壓制，引發日本民眾憤怒，認為維安出現重大疏漏。安倍後援會的幹部向媒體表示，當時在場的警視廳特警（SP）受到嚴重打擊，甚至崩潰痛哭說不出話來。

根據《NEWS Post Seven》報導，安倍後援會幹部表示，槍擊現場的SP在事件發生後受到嚴重打擊，通電話時一度情緒崩潰痛哭，完全說不出話來，幹部只能一直安慰說並非他的錯，「我想如果安倍先生還在，他一定會說『幸好不是你』這樣子的話。」

▲山上徹也槍殺安倍後遭壓制。（圖／路透）



槍手山上擊發第1槍時所在位置離安倍僅約7公尺，第2槍更接近到約5公尺，從網友分享的影像來看，安倍背後出現非常大的維安漏洞，且槍手擊發第1槍到第2槍中間約3秒空檔，維安人員沒有採取必要行動。前警視廳刑警吉川祐二也直言，從結果而言，安倍這次維安出現極大漏洞。

奈良警方表示，案發後截至11日上午7點，已接獲民眾打來超過1300通電話以及電郵，大部分都是抨擊當天的維安疏失。前刑警吉川祐二則公開指責，特警根本沒有好好地背對安倍，沒有觀察後方情況，「從結果來看，可以說是維安的失誤！」奈良縣警察本部長鬼塚友章也鞠躬道歉，坦承警方有疏失，這起事件更成為他從警27年來最大悔恨。

日本警察廳12日成立調查小組，準備調查維安疏失及重新構築重要人士維安體制，主要會聚焦在維安寬鬆到容許犯嫌接近安倍後方、槍手擊發第1槍到第2槍之間約3秒空檔都未採取因應作為，以及將維安任務委由奈良縣警方安排。