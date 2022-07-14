快訊／日相岸田文雄：政府決定在秋天替安倍「舉行國葬」

▲日本民眾聚集增上寺外，排隊為安倍晉三獻花 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，希望替安倍舉行「國葬」的聲音也越來越大。日本首相岸田文雄14日在記者會上宣布，有鑑於安倍是日本史上任期最久的首相，在內政與外交上都有巨大貢獻，因此決定在今年秋天替其舉行國葬。

根據NHK報導，首相岸田文雄14日傍晚在記者會中宣布，決定在今年秋天以「國葬」的形式替安倍舉行葬禮，並表示，安倍是日本憲政史上任期最久的首相，在其8年8個月的任期中，從東日本大地震的復興，還有日本經濟的復甦，加上日美同盟的重要外交舉措，都彰顯出安倍在內政與外交上的巨大貢獻，在哀悼安倍的同時，希望日本社會也能夠展現不屈服於暴力、堅守民主主義的決心。

所謂「國葬」是作為國家儀式進行的，但法律上沒有相關規定，目前戰後唯一進行過國葬的是前首相是1967年逝世的吉田茂，當時是由內閣會議考量其生前功績決定，總花費1810萬日圓全由國家買單。目前日本政府正在討論安倍國葬費用由國家全額負擔的方案，具體規模與負擔的方式將在內閣會議上做決定。

近年來前任首相的葬禮都是以內閣和所屬政黨進行的「合同葬」為主流，在2020年10月過世的前首相曾根康弘就是在東京都內舉行聯合葬。另外安倍叔公、前首相佐藤榮作則是以內閣、自民黨與民間支持人士共同支付費用以「國民葬」形式舉行。

初稿16：31



更新17：42