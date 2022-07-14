賴清德為何能火速赴日？　他爆內幕：安倍家回電「你要不要來」

▲副總統賴清德低調赴日弔唁安倍晉三。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，12日在東京增上寺舉行葬禮，副總統賴清德也現身致哀，各界都疑惑「為何賴清德能火速赴日？」資深媒體人黃暐瀚透露，「是安倍家族裡面可以做決定的人，決定邀請賴清德，然後這個人再轉告岸田文雄首相，岸田也答應此事，所以賴清德簽證才能迅速下來並赴日悼唁。」

黃暐瀚昨（13）日在節目《關鍵時刻》上提到，照理來說安倍晉三去世，若台灣派官員前去哀悼，應該要跑流程後拿到簽證等。但賴清德卻「不用排隊」火速出現在安倍晉三的葬禮上哀悼，連台灣媒體也來不及跟拍，其實內幕是，在安倍發生意外後，賴清德打電話慰問表示哀悼，隨後安倍家族回電給清德表示，「11日下午的家祭你要不要來？」證明賴清德對安倍家族來說是真的至親好友。

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▲黃暐瀚透露，是安倍家族裡面可以做決定的人，邀請賴清德參加家祭。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

黃暐瀚表示，「是安倍家族裡可以做決定的人，決定邀請賴清德後，再轉告岸田文雄首相，而岸田文雄首相也答應此事。所以賴清德簽證才能迅速下來並火速赴日弔唁。」

黃暐瀚也指出，很明顯賴清德並沒有要刺激中國大陸的意思，因為賴從收到邀請後出發到完成弔唁回台灣，「完全沒有」發表過任何聲明，相當低調。簽證方面也是日方想辦法在短短幾個小時內處理妥當的。若此事是由外交部安排，賴根本不可能搭民航機，這也印證賴真為安倍家族摯友。

對於為何在安倍葬禮上陸方的日本大使需要排隊，賴清德卻能直接走進去葬禮，他認為是因賴的角色是「親友」，而非官方使節，這也證明了台日感情加溫。

黃暐瀚直言，今天如果是日本政府邀請台灣派一個人去當蔡英文總統特使的話，「會是派賴清德嗎?」主持人劉寶傑回覆，「一定派陳建仁」。黃暐瀚提到，因為這是日本直接邀請賴，雖然他的身分是現任中華民國副總統，外交敏感度很高，但在私交方面，賴跟安倍家族確實很熟，而日本首相岸田文雄則明顯是繼承安倍的遺志「日本跟台灣是親友」。