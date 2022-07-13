瓦斯阿伯「眼神性騷」影片曝光！　狂盯高雄機車妹胸腿37秒

記者吳奕靖／高雄報導

網路群組流傳一段影片，一名女子在高雄市前鎮區瑞隆路停等紅綠燈時，一名載瓦斯的阿伯騎車靠近，還狂盯著女子的胸部和大腿看，時間長達37秒，女子實在受不了，只好把機車移往旁邊。警方聯絡上這名女子，女子透過電話告訴警方，瓦斯阿伯是看自己的胸部跟大腿，自己當下很不舒服，所以會在13日下班後前往派出所報案。

影片發生日期是在11日下午兩點左右，女子跟母親分別騎兩台機車，行經到瑞隆路段停等紅燈時，結果旁邊一名送瓦斯的阿伯疑似刻意停得很近，且上下打量該名女子，母親看到這個情況，還一度用腳移動想要靠近了解整個情況，而這名女子還沒等到母親靠過來，就先倒退機車之後，停往別的地方。

影片流出之後，警方打電話向這名女子詢問，她覺得因為這名瓦斯阿伯的行為讓她心生畏懼並感受到極度不舒服，目前警方已通知女騎士到所報案，並以車追查鎖定男騎士，通知其到案說明，調查他是否觸犯《跟騷法》。

▲女子被這名載瓦斯的阿伯打量，她覺得很不舒服，刻意往後退，紅帽女為女子的母親。（圖／翻攝社會事影音）

律師單文程看過這段影片之後表示：不排除瓦斯阿伯已經涉及跟騷法，因為在這一段影片當中，的確有「持續」觀看女子的動作，另外也有可能觸犯性騷擾防治法第2條第2款當中「對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行」。如果女子有心生畏懼，就有構成，不過是否違法，還是得看檢察官的認定。