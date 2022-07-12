　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園+2858　7／18起「防疫關懷包快易通」僅上午領取

▲桃園市政府（12）日下午舉行市府防疫專案會議，市府未衛生局說明疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府（12）日下午舉行市府防疫專案會議，市府衛生局說明疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增2,858例本土確診個案，市長鄭文燦12日主持市府防疫專案會議時表示，桃園今日新增本土個案，較昨日的2,067例，上升約38.27 %，為提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月15日推出疫苗接種專案，開設26處社區接種站，提供免預約接種服務；另考量疫情趨緩，領取防疫關懷包人數減少，自7月18日起「防疫關懷包快易通」改為僅提供上午領取服務，讓區公所的人力運用更有效率。

鄭文燦指出，桃園今天新增2,858例本土確診個案，其中65歲以上個案占約7.6%、18歲以下個案則占21.2%，呈現緩步下降趨勢。為提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月15日全天推出疫苗接種專案，將在全市開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，預計可提供3萬人次服務量能，凡年滿18歲以上符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打，現場將發號碼牌依序接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦還說，為鼓勵長者踴躍接種，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種，市府仍提供愛心計程車接送服務、700元超商禮券、2劑快篩與桃園好米1包，中央則提供長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩政策，由原先的6月30日截止，持續延長到7月31日止，請長者多多把握機會。

▲桃園市長鄭文燦今（12）日主持市府防疫會議時表示，考量目前疫情逐漸趨緩，「防疫關懷包快易通」服務自7月18日起，各區公所週僅在上午8時至12時提供領取服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（12）日主持市府防疫會議時表示，考量目前疫情逐漸趨緩，「防疫關懷包快易通」服務自7月18日起，各區公所週僅在上午8時至12時提供領取服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，考量目前疫情逐漸趨緩，桃市領取防疫關懷包的人數逐漸減少，市府提供的「防疫關懷包快易通」服務從7月18日（週一）起，各區公所周一至周日改為僅在上午8時至12時提供領取服務，週六、週日則維持不打烊，下午則皆停止領取服務，讓區公所的人力運用更有效率。

此外，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府規劃「莫德納嬰幼兒疫苗專案接種」，將採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式雙軌併行，提供嬰幼兒接種疫苗服務，中央預計7月21日配送各縣市莫德納嬰幼兒疫苗，市府將於30所國小設置「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，預計可服務20,000位嬰幼兒完成疫苗接種，提升幼兒防疫力，市府後續也會公告學校疫苗快打站地點。

【更多新聞】

獨臂養父市場輪椅乞討　啃老孽子4度搶錢得手500...下場出爐

林智堅入籍中壢要服務太太家鄉　藍營參選人贈「落跑市長」彩帶

父子國道上班擺放施工標誌遇劫　失控大貨車撞翻工程車釀1死1傷

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
台股爆7億違約交割　金管會：95%集中在同一位當沖客
蔡炳坤腦中風！醫示警：7徵兆注意了
台灣第一次！《咒》闖進Netflix全球前十名
快訊／轎車猛撞「鏟起」小貨車　台74線紫爆慘變大型停車場
饒舌歌手2度吸毒被捕！家中搜出毒品、注射器
小吃店公告「烏窺涼涼」　她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強
來對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看
快訊／國安基金護台股！　明天啟動護盤機制

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏鵝公路種樹百里害出遊車潮「白天塞到深夜」　公總調整施工計畫

陳時中稱「他」好兄弟！薛瑞元親揭兩人淵源　被問接班這樣回

和老公大吵！人妻怒報復「大戰2前男友」：又不是第一次進來了

桃園+2858　7／18起「防疫關懷包快易通」僅上午領取

快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

考生痛苦開始！補教估醫牙系門檻262級分　台大醫要288級分

國民黨團控快篩審查「內神通外鬼」　食藥署公布政風調查結果

OL經痛想請假！人資竟勸「學會和生理期相處」　冷血對話曝

第2例猴痘！30多歲男「左睪丸腫脹、發燒腹瀉」　機場後送就醫確診

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

屏鵝公路種樹百里害出遊車潮「白天塞到深夜」　公總調整施工計畫

陳時中稱「他」好兄弟！薛瑞元親揭兩人淵源　被問接班這樣回

和老公大吵！人妻怒報復「大戰2前男友」：又不是第一次進來了

桃園+2858　7／18起「防疫關懷包快易通」僅上午領取

快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

考生痛苦開始！補教估醫牙系門檻262級分　台大醫要288級分

國民黨團控快篩審查「內神通外鬼」　食藥署公布政風調查結果

OL經痛想請假！人資竟勸「學會和生理期相處」　冷血對話曝

第2例猴痘！30多歲男「左睪丸腫脹、發燒腹瀉」　機場後送就醫確診

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

普丁下周「出訪伊朗」　與土耳其舉行三方會議

WINNER演唱會橫幅「回收再利用」！　做成限量周邊...30分鐘售罄

陳靖寰指名要董永全　太陽積極留下桑尼、塔克並續找洋教頭

柯佳嬿摩鐵狂撩林柏宏「喜歡你的形狀」　賈靜雯虧：坤達知道嗎

偷拍小女友裸照上傳7個A片群組　渣男得坐牢＋賠60萬元

許藍方錄影被搜出保險套　「我不買這牌子」PO文揭內幕：沒set過

星巴克「遊樂園新品」仙女限定！　旋轉木馬杯、立體星星吸管超萌

范國宸6月火燙入選明星隊　最想對決江少慶

崔佩儀曬「22年前超美舊照」　甜美模樣網驚：難怪老公會被你迷倒

台股爆7億違約交割　金管會：近95%集中單一投資人

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

明起天氣3階段變化　颱風生成機率曝

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

本土+31152！　各縣市分佈曝光

更多熱門

相關新聞

日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉傳出雲林首例

日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉傳出雲林首例

雲林今（12）日新增1003例本土確診個案，分別為分別為斗六168例，虎尾144例，西螺76例，斗南75例，北港、麥寮69例，古坑50例，崙背35例，土庫33例，臺西32例，莿桐47例，水林32例，元長31例，口湖、二崙28例，褒忠23例，林內21例，四湖17例，大埤14例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

高雄飯店限時3天快閃　早鳥每人最低只要740元

高雄飯店限時3天快閃　早鳥每人最低只要740元

青埔購物趣活動　7/15至8/14好康再升級

青埔購物趣活動　7/15至8/14好康再升級

幼兒莫德納最快7/21開打　4歲以下BNT「到貨日未定」

幼兒莫德納最快7/21開打　4歲以下BNT「到貨日未定」

基隆+390！確診數本島最低　專責病床數再次下修

基隆+390！確診數本島最低　專責病床數再次下修

關鍵字：

台灣防疫桃市+2858例鄭文燦防疫關懷包快易通

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

戀愛實境秀驚見「1女尬2男肉體調情」！主持人超火大

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面