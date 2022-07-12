桃園+2858　7／18起「防疫關懷包快易通」僅上午領取

▲桃園市政府（12）日下午舉行市府防疫專案會議，市府衛生局說明疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增2,858例本土確診個案，市長鄭文燦12日主持市府防疫專案會議時表示，桃園今日新增本土個案，較昨日的2,067例，上升約38.27 %，為提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月15日推出疫苗接種專案，開設26處社區接種站，提供免預約接種服務；另考量疫情趨緩，領取防疫關懷包人數減少，自7月18日起「防疫關懷包快易通」改為僅提供上午領取服務，讓區公所的人力運用更有效率。

鄭文燦指出，桃園今天新增2,858例本土確診個案，其中65歲以上個案占約7.6%、18歲以下個案則占21.2%，呈現緩步下降趨勢。為提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月15日全天推出疫苗接種專案，將在全市開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，預計可提供3萬人次服務量能，凡年滿18歲以上符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打，現場將發號碼牌依序接種。

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鄭文燦還說，為鼓勵長者踴躍接種，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種，市府仍提供愛心計程車接送服務、700元超商禮券、2劑快篩與桃園好米1包，中央則提供長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩政策，由原先的6月30日截止，持續延長到7月31日止，請長者多多把握機會。

▲桃園市長鄭文燦今（12）日主持市府防疫會議時表示，考量目前疫情逐漸趨緩，「防疫關懷包快易通」服務自7月18日起，各區公所週僅在上午8時至12時提供領取服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，考量目前疫情逐漸趨緩，桃市領取防疫關懷包的人數逐漸減少，市府提供的「防疫關懷包快易通」服務從7月18日（週一）起，各區公所周一至周日改為僅在上午8時至12時提供領取服務，週六、週日則維持不打烊，下午則皆停止領取服務，讓區公所的人力運用更有效率。

此外，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府規劃「莫德納嬰幼兒疫苗專案接種」，將採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式雙軌併行，提供嬰幼兒接種疫苗服務，中央預計7月21日配送各縣市莫德納嬰幼兒疫苗，市府將於30所國小設置「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，預計可服務20,000位嬰幼兒完成疫苗接種，提升幼兒防疫力，市府後續也會公告學校疫苗快打站地點。

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