7大品牌首結盟　青埔購物趣7／15～8／14好康再升級　

▲市長鄭文燦體驗Xpark日式風鈴隧道。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔可提供民眾購物、休閒、旅遊體驗等多元樂趣，近年來，已成為台灣旅遊的溫度計。市長鄭文燦12日出席位於青埔地區的置地廣場，為市府與區內首次結盟合作的7大品牌，推出夏季限定的「桃園Q」青埔購物趣活動宣傳指出，民眾於7月15日至8月14日期間，到合作場館消費滿700元，有上萬份商圈優惠好康隨抽隨中。

▲「桃園Q」青埔購物趣活動7/15至8/14好康再升級。（圖／新聞處提供）

另外，8月19日壓軸再抽電動機車、國際機票、家電等好禮，相信將成為今年疫後振興活動一大亮點，好康再升級。鄭市長也特別體驗Xpark 夏日祭典活動，欣賞日式風鈴隧道、動手撈企鵝玩具、手工製作棉花糖，並品嘗清涼解渴的彈珠汽水。

▲動手撈企鵝。（圖／Xpark提供）

鄭市長指出，「桃園Q」是夏季限定的行銷活動，以置地廣場桃園為核心，包含華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店桃園館、雄獅旅遊等業者皆加入合作，提供上萬份優惠好康，民眾於活動期間消費滿700元，掃描QRcode、綁定LINE帳號並登錄發票，即可參加抽獎、隨抽隨中，8月19日壓軸再抽電動機車、國際機票、桃園市民卡紅利桃子等獎項，希望藉此鼓勵民眾踴躍到青埔旅遊消費。

鄭市長說，國內疫情進入收斂階段，相信台灣擁有足夠的防疫韌性，可迎接疫後解封的生活。市府也投入13.5億元預算推動「五大振興措施」，涵蓋觀光休閒、商圈店家、市集振興、產業振興及農漁振興等24項方案。桃園也率先和旅遊業者合作，規劃「相聚在桃園2.0」團體旅遊補助計畫，每位團客補助1,000元（至7/14日止）；「這樣遛桃園」特色遊程推廣，7月推出「濱海」、「北都會」、「南都會」、「山區」、「異域龍岡」、「精彩北橫」六大主題遊程，參加遊程的旅客每人補助400至500元，預計補助1萬6,400人次。

鄭市長也說，置地廣場桃園大致已完成約20多公頃開發區，國泰人壽目前正在推動高鐵桃園站前廣場開發案，將發展智慧中城，打造適合舉行社團、婚宴、國際會議等多元活動空間，以及設置地下街串聯商圈及周邊建設，成為青埔旅遊新亮點。此外，青埔周邊包含書法公園、橫山書法藝術館等已成為遊客打卡的熱門景點，遊客來青埔除了逛街購物，也能體驗文化及生態等豐富旅遊魅力。

包括市議員彭俊豪、市府經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、中壢區長鄭詩鈿、桃園捷運公司總經理鄭德發、國泰人壽副總經理郭文鎧、Xpark總經理手嶋一雄、IKEA桃園店副店長夏啟文、桃園新光影城副總經理雷穎杰、雄獅旅遊國旅處總經理王岳聰、COZZI Blu和逸飯店行銷業務部協理林曉清等均一同出席活動。