基隆+390！確診數本島最低　林右昌：專責病床數再次下修

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心12日公布國內本土病例新增3萬1152例，其中基隆新增390例，市長林右昌表示，是本島各縣市中最低；另外全市專責病房再次調整降低為115床，空床率5成5，現在疫情已處於下降平原期，將持續檢討調降專責病床數，回歸醫院平時醫療量能所需。

林右昌指出，基隆長庚醫院上星期申請將6床專責ICU調整為一般ICU，已完成清消、靜置，並獲緊急醫療管理作業系統核准，目前該院共有COVID-19成人專責6床ICU、兒童專責1床ICU、兒童專責病床6床、成人專責病床62床，合計75床；再加上部立基隆醫院35床、三總基隆分院3床、礦工醫院2床，全市專責病房合計115床。

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有關本市疫情部分，基隆市今日390名確診人數中，外縣市通報60例，佔15.38%；其中女性209人、男性181人；若以年齡別區分，以25-34歲的80人最多，占20.51%；其次是35-44歲的74人，占18.97%；至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有22人、6歲以下有26人。

基隆市現有COVID-19專責病房115床，目前收治51人、空床64床，空床率55.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症22名、中症2名、輕症13名；部立基隆醫院：重症1名、中症2名、輕症11名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬2519人，利用快速通道的有3萬4076人，有6萬4852人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬9295人，條件不符合則有1萬5557人。

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