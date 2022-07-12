父子國道上班擺放施工標誌遇劫　失控大貨車撞翻工程車釀1死1傷

▲國一南下74.5K處楊梅與湖口交界路段今（12）日清晨發生重大車禍，大貨車失控撞翻內側施工的工程車，警方人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南向下楊梅與湖口交界路段今（12）日清晨發生重大車禍，1輛大貨車從中線車道失控撞翻內側工程車，導致車上陳姓父子受困車內，警消將受困2人救出時，其中60歲的陳姓男子已昏迷，送醫急救仍不治，26歲兒子則幸運撿回一命，肇事的大貨車劉姓駕駛疑似精神不濟釀禍，肇事原因正由警方調查釐清。

▲▼國一南下74.5K處楊梅與湖口交界路段今（12）日清晨發生重大車禍，大貨車失控撞翻內側施工的工程車，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道二隊警方指出，這起車禍發生於今天清晨5時20分許，劉姓男子駕駛大貨車行駛中線經過國一南下74.5K處時，突然失控撞上內側的工程車，大貨車側翻壓住工程車，造成工程車車頭處嚴重毀損，車上2名陳姓男子受困，消防人員以破壞器材撐開變形車體救出受困2人，其中60歲的陳姓男子已昏迷無意識，送往楊梅天成醫院急救後仍宣告不治，26歲的陳姓男子送往湖口仁慈醫院救治則幸運僅回一命，警方查出2人為父子關係。

警方表示，根據調查，陳姓父子共乘工程車施放交通施工標誌，未料被大貨車擦撞，造成工程車翻覆，大貨車側翻壓住工程車，現場交通號誌散落一地，陳姓父子2人受困變形車內，雖經消防人員救出送醫，但陳父仍因傷重不治，陳子則受傷沒有生命危險，劉姓大貨車司機則未受傷。

根據初步調查，疑似大貨車司機精神不濟肇禍，這起車禍意外占用國1南下外線2線道路段，造成南下車輛壅塞長達5公里，至於肇事原因則由國道警方調查釐清。

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