獨臂養父市場輪椅乞討　啃老孽子4度搶錢得手500...下場出爐

▲桃園市蔡姓男子游手好閒，去年9月至10月間4度搶奪在龜山區某傳統市場行乞的身障養父乞討所得。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子成年後始終遊手好閒沒工作，去年9至10月間，竟四度搶奪在傳統市場行乞、獨臂又殘障的養父，甚至還1天連搶2次，攤商看不下去氣憤報警抓人，養父也向法院要求終止收養關係。蔡涉嫌搶奪部分，法官認定他正值青壯，不以己力謀取財物，無視養父身體不便及曾為其養育之親情，犯後又否認犯案，依兩個搶奪罪將他判處有期徒刑1年2月，全案還可上訴。

檢警調查，29歲的蔡姓男子成年後始終遊手好閒不找工作，讓養父與親戚都相當頭痛，由於無錢花用，他竟於2021年9月11日、10月7日，趁獨臂養父坐著輪椅在傳統市場乞討時，4次分別搶走養父100、200、100與100元收入，甚至一天搶2次。他第四次行搶時，隔鄰攤商實在看不過去上前阻止，蔡竟辯稱「是養父主動給的」，龜山警方據報逮捕蔡男，並起出當天搶奪剩下的52元等證據，檢方偵結依搶奪罪嫌將蔡男起訴。

桃園地院法官審理時，蔡男否認犯行，一度辯稱是「養父同意給我的」，但蔡男行搶時多次被攤商與親友目睹，並願意出庭指證；其養父更供稱，蔡男未經其同意，直接伸手搶走他碗裡的現金，並已向法院民事庭聲請終止收養關係，蔡男才坦承認錯。

法官審酌，蔡男正值青壯，竟不思以己力謀取財物，無視養父身體不便及養父之親情，在光天化日，人來人往之市場，數次搶奪告訴人乞討所得現金，得手後離去，顯見欠缺法治觀念，侵害養父之財產權，審結依2個搶奪罪各判處9月徒刑，應執行1年2月有期徒刑，還要歸還搶到的448元，全案還可上訴。

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