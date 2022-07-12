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雲林+1003！日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉出現雲林今年首例

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（12）日新增1003例本土確診個案，分別為分別為斗六168例，虎尾144例，西螺76例，斗南75例，北港、麥寮69例，古坑50例，崙背35例，土庫33例，臺西32例，莿桐47例，水林32例，元長31例，口湖、二崙28例，褒忠23例，林內21例，四湖17例，大埤14例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但台灣5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，雲縣新增1例日本腦炎本土確診個案，確診個案為東勢鄉居民，衛生局提醒，時序已進入日本腦炎流行高峰，提醒鄉親應加強居家環境孳生源清除與個人防蚊措施。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1003例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1003例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-101歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有761人、確診者居家照護在管中有3877人。統計至7月11日止5-11歲兒童已有3萬1022人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已1萬9214人完成接種；18歲以上Novavax疫苗統計7/8至7/11，已完成263人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共73718例，其中累計214例為死亡。今日新增1例死亡確診個案，該案為80多歲女性，有高血壓、失智、腎臟疾病等慢性病史，已完整接種COVID-19疫苗，死亡日期為7/8，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計214確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

夏天是日本腦炎流行期，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，喜歡孶生於水田、灌溉溝渠、池塘、草地積水、大型容器等，吸血高峰期為黃昏與黎明時段，請鄉親盡量避免於病媒蚊吸血高峰時段，或是在易孳生病媒蚊的高風險環境附近活動。

平時應注意居家環境衛生，不留下積水，做好病媒蚊孳生源清除工作，可使用捕蚊燈、加裝紗窗紗門，避免蚊蟲孳生叮咬，降低日本腦炎的感染風險。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，滿15個月以上的幼兒，應依接種期程完成日本腦炎疫苗接種，另提醒，於民國56年12月31日(含)以前出生，未接種疫苗的鄉親及新住民，如自覺有感染風險(如養豬戶業者)，可前往台大醫院雲林分院旅遊醫學門診評估是否自費接種日本腦炎疫苗。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共73718例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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