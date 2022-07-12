幼兒莫德納最快7／21開打　4歲以下BNT須打三劑「到貨日未定」





▲兒童接種新冠疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，5歲以下幼兒莫德納疫苗預計如期於7月21日開打，至於幼兒另一款疫苗，4歲以下適用的輝瑞BNT到貨日期則未定，還在洽談當中，呼籲家長還是盡快安排幼兒完成疫苗接種，各縣市接種站會考量家長時間盡量彈性於夜間、假日開設。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

45萬劑莫德納幼兒劑型6日上午抵達桃園國際機場，指揮中心預估7月20日完成檢驗封緘，7月21日起配送各縣市政府，以提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用；至於輝瑞BNT幼兒疫苗，目前食藥署還在進行緊急使用授權審查，合約洽談當中。

指揮中心發言人莊人祥表示，經過ACIP專家會議建議，5歲以下幼兒莫德納疫苗接種兩劑；至於輝瑞BNT在美國建議是4歲以下接需種三劑，還在持續各項洽談，目前到貨的時間仍未定。莊人祥說，莫德納幼兒疫苗確定於21日配送到各縣市，呼籲家長盡早安排家中幼兒接種優先接種莫德納疫苗。

在幼兒接種疫苗也會考量家長時間，除安排指定醫療院所預約接種，也會與縣市政府規劃設置接種站，並彈性於夜間或者假日開設，兼顧舒適性、空曠、行曬等考量，另也請縣市視所轄量能安排幼兒園或托嬰中心集中接種。





▲幼兒疫苗接種站場地規劃。（圖／指揮中心提供）