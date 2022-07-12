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林智堅入籍中壢要服務太太家鄉　藍營參選人贈「落跑市長」彩帶

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日到中壢戶政事務所辦理戶籍遷入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日到中壢戶政事務所辦理戶籍遷入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日上午到中壢戶政事務所完成戶籍遷入，林智堅表示，今天是人生重要的時刻，47年來自己戶籍一直都在新竹市，為了服務太太的家鄉桃園市，特別將戶籍遷來中壢，成為桃園人後，未來會與桃園鄉親有更多互動；此外，場外有藍營市議員參選人謝克洋欲贈送「別再剪貼論文」與「落跑市長林智堅」彩帶諷刺，但林則未予理睬，直接上車往下個行程。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日到中壢戶政事務所辦理戶籍遷入，完成後展示他與妻子新的身分證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日到中壢戶政事務所辦理戶籍遷入，完成後展示他與妻子新的身分證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅今天早上前往中壢區戶政事務所辦理戶籍遷入，吸引大批媒體跟拍，完成戶籍遷入後他指出，今天是人生重要時刻，47年來自己身分證的戶籍都一直在新竹市，為服務太太的家鄉桃園市，特別將戶籍遷來中壢；林智堅還說，這十幾年來兩次前往戶政事務所都和桃園有關，上次是和太太共結連理，配偶欄增加桃園女兒的名字，這次則是將自己的戶籍遷至桃園。在成為桃園人之後，未來會和桃園鄉親有更多互動，也將端出政見與政績，來贏得鄉親們的支持。

媒體詢問論文門事件，針對國民黨公布竹科管理局函文質疑部分？林智堅重申，在第一時間已經做很多說明，國民黨持續在此議題複製貼上、繼續抹黑與潑髒水，不會是選民所樂見，選舉應該是大家端出牛肉，良性的競爭。

▲國民黨桃園市議員參選人謝克洋今天在中壢戶政事務所外要贈送林智堅「別再剪貼論文」書籍與「落跑市長林智堅」彩帶反諷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市議員參選人謝克洋今天在中壢戶政事務所外要贈送林智堅「別再剪貼論文」書籍與「落跑市長林智堅」彩帶反諷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，林智堅完成入籍後，藍營國民黨市議員參選人謝克洋則在場外要贈送林智堅「別再剪貼論文」與「落跑市長林智堅」彩帶諷刺，林智堅未予理會，直接上跑下個行程；謝克洋說，二件禮物是準備要送給林智堅的喬遷之喜，林說國民黨攻擊是潑髒水，林成為桃園市長參選人，說不定沒當選，希望林以後不再犯同樣錯誤，所以代表國民黨送林「落跑市長」彩帶功勳。

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