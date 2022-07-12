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安倍中彈亡　前特警曝「日本社會這1點」成維安漏洞：真的沒想到

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

▲安倍晉三在奈良縣街頭演講時，遭到槍擊身亡，維安單位備受責難。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，震驚國際。一名曾任首相隨扈的前警視廳特警（SP）深感痛心，他也指出日本社會獨有的維安侷限，「在日本很難買到槍枝，維安主要考量是防止有人持刀攻擊貴賓，因此像這次（兇嫌）使用手槍作案，是令人沒有預想到的。」

《NEWSポストセブン》報導，根據現場畫面，41歲兇嫌山上徹也從約5公尺外的距離，使用自製手槍，朝著安倍身後連續開了2槍。一名前國家元首竟在演講時，遭人從背後開槍射殺，引發不少質疑及責難聲浪。

前特警指出，安倍前一晚才決定前往奈良，隨扈沒時間與奈良縣警方討論維安計畫。因此可以推測，在本次維安行動中，許多出動員警都未接受過「保護政要人物」的訓練。

不過他也指出，即使在這種情況下，至少在兇嫌走到前面的一瞬間，特警就應該出動了，而第一發子彈射出之際，安倍就應該獲得掩護，上述都是成為特警時，就應該被灌輸的觀念，「為什麼沒有採取這樣的行動呢？距離兇手開第2槍明明還有一段時間的…不可能啊！」

據悉，當天現場維安人員約20-30人，但警視廳尚未公布詳細警備配置。奈良縣縣警察本部坦承維安疏失，部長鬼塚友章也公開鞠躬道歉。

 

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