洪秀柱轟國民黨降半旗沒正當性　前黨員反嗆：活在1945年

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洪秀柱轟國民黨降半旗沒正當性　李正皓反嗆：活在1945年

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨內部對黨主席朱立倫下令中央黨部為遇刺身亡的前日向安倍晉三降半旗一事意見分歧，其中國民黨前主席洪秀柱提及八年抗戰及日本承認中共的歷史，批評替朱立倫此舉缺乏正當性，讓她感到詫異、不解。對此，前國民黨青年團執行長李正皓反擊，美日過往有血海深仇，但如今為了中國擴張可在政經、科技、軍事合作，國民黨若看不透這點，唯一的結局就是永遠被塵封在1945年，成為歷史的一部分。

針對國民黨中央黨部11日降半旗悼念安倍晉三，洪秀柱12日在臉書表示感到詫異、不解，因為安倍並不符合《國旗下半旗實施辦法》當中任一條件。洪秀柱說，就政治立場而言，安倍曾多次以卸任元首身份參拜靖國神社，更不曾正面回應慰安婦議題，國民黨身為帶領國家走過八年艱苦抗戰的政黨、多年來為慰安婦聲討正義未果，為其降下半旗，到底有何正當性？

洪秀柱也指，據報導國民黨內有人認為安倍及其家族有「反共」歷史，與本黨立場一致，此一說法令我們更加不解。自1971年聯合國通過2758號決議之後，日本隔年立刻承認「中華人民共和國政府」為中國唯一合法政府，外媒還曾以「搶搭巴士」來形容日本此舉，而安倍身為在位最久日相，也未曾見其改承認「中華民國政府」為中國唯一合法政府，為其降下半旗，實為不智。

洪秀柱批評，「降下半旗的政治舉措具有其特殊象徵意義，任何有欠周延的做法，若不符合法令規範、違背本黨的路線、拋棄本黨的歷史，也必傷害支持者的心！」

對於洪秀柱發文，李正皓以「活在1945年的國民黨」為題反擊，他不意外洪秀柱寫出這篇文章，因為國民黨內很多人還活在1945年對日抗戰、一寸山河一寸血的歷史之中，試圖用77年前的時代情緒來說服77年後的台灣人民，還有什麼比這樣的幻想更荒唐？

李正皓說，即使是前總統蔣中正，在1946年第二次國共內戰開打後，也知道「反共救國、漢賊不兩立」才是中華民國的主調，而現在的國民黨內的某些人只反日、不反共的主張，「真的是我看過最荒唐的一件事」。

李正皓指出，論血海深仇，美國在二戰死亡人數超過41萬，日本廣島與長崎則被美國投下原子彈後，造成上萬人死亡，但2022年的現在，美、日可以在政治、經濟、科技、軍事全面合作，而且為了弔念安倍，美總統拜登甚至下令全美降半旗三天？什麼樣的原因讓美、日可以放下二戰的深仇？是中國的擴張。

李正皓強調，如果看不透這點，國民黨唯一的結局就是永遠被塵封在1945年，成為歷史的一部分。

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