安倍遺孀慟「當天才一起吃早餐」！3小時後突聞噩耗：至今仍像做夢

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，12日在東京增上寺舉辦告別式，現場僅開放至親友人。根據現場人士透露，擔任喪主的妻子安倍昭惠則在葬禮首次對外談到痛失丈夫的心情，她悲傷表示，「一切來得太突然，直到現在都還像是在作夢一樣。明明那天早上8點才一起吃了早餐，送他出門，沒想到11點半就接到槍擊的消息。」

▲安倍靈車駛出增上寺，安倍昭惠手舉牌位。（圖／路透）



根據《富士新聞網》報導，安倍晉三的告別式於日本時間12日下午1時30分（台灣時間12時30分）在東京增上寺舉辦。而擔任喪主的安倍昭惠稍早在葬禮上發言表示，「這一切來得太過突然，直到現在我都覺得像是在作夢一樣。那天早上8時我才和先生一起吃了早餐，並送他出門。然而上午11時半後卻接到他中彈的消息，當時還讓我先不要和媽媽（安倍洋子）說。雖然一直在強裝鎮定，但是電視開始不斷播放先生被槍擊的新聞。」

▲前日本首相安倍晉三遇刺身亡，悼念民眾忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）



安倍昭惠接著說，「先生在家裡是一個非常溫柔的人，喜歡討人開心，也很喜歡幫助別人，看到這麼多人來參加他的葬禮，我想他一定會很高興。謝謝一直以來支持安倍晉三的各位。儘管我對未來充滿不安，但還是謝謝大家。」

另一方面，安倍的靈柩已經被送往品川的殯儀館，遺體經過火化後，將會把骨灰送回山口縣老家，並安葬於安倍家墓。

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