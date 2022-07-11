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社會 社會焦點 保障人權

知名新山夢湖驚爆離奇命案！越野車友突失蹤　尋獲已成冰冷遺體

記者張君豪／新北報導

11日零時新北時汐止區夢湖登山步道發生一起離奇命案；根據警方表示，10日晚間接獲死者友人報案，表示當天車友相約到汐止區夢湖路挑戰越野林道、活動到當天傍晚結束，但顧姓男子（40歲）卻因身體不適跟車友說要先行下山返家，但活動結束後車友發現顧男廂型車仍停在夢湖路停車場，車友立刻報警協尋，結果汐止警分局、消防隊出動大批人力搜山，0時41分在夢湖路登山步道往新山夢湖方向2.2公里處尋獲顧男遺體。

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當晚接獲車友協尋報案後，轄區烘內派出所立刻啟動手機緊急定位、鎖定顧男手機訊號位置後，立刻會同消防局搜救人員共同入山搜救，警消在10日晚間21時30分發現死者電動越野車滑落在山道旁邊坡，安全帽也掉落在現場。

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

警消研判顧男可能騎乘越野機車下山時發生意外，於是從車輛、安全帽尋獲地點擴大搜尋，11日零時許在登山道搜尋約半小時處發現顧男遺體，警方封鎖現場對遺體進行初步勘驗，發現死者全身無明顯外傷，僅右手臂有輕微傷勢，現場並無打鬥痕跡，警方鑑識人員初判為死者騎車自摔後打算步行求救，但因為誤判方向越往山裡走，研判體力耗盡暴斃。

警方依刑案通報程序，緊急通知顧男妻子及同行車友到場指認、指認程序完成後將大體移往殯儀館保存，這起離奇的車友騎越野車下山卻意外暴斃命案，警方將依程序報請士林地檢署檢察官進行相驗，以釐清顧男死亡主因。

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