賴清德低調赴日弔唁安倍　外交部定調「副總統私人行程」

記者陶本和／台北報導

日本前首相安倍晉三8日參加街頭造勢時遭槍殺身亡，震驚國際，而安倍家祭將於12日舉行；而台灣方面，據悉，副總統賴清德以私人行程名義赴日，這被視為中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。對此，外交部表示，賴清德是「私人行程」，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。

▲副總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



南韓將以國務總理韓悳洙為首，率領其他官員參加安倍的國喪、前美國總統川普也研議親自出席，台灣方面，賴清德也在11日低調赴日，這被視為中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使，也有日本媒體捕捉到賴清德在駐日大使謝長廷陪同下進入安倍家中畫面。

對此，外交部表示，我國已透過適當管道向日方表示深切悼念，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於本11日上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達我方的追思；至於賴清德的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。