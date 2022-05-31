天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

▲時代力量立委陳椒華、新竹縣議員連郁婷31日召開記者會，要求警政署調查通聯記錄嚴懲涉入關說者。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

天虹科技公司副總羅偉瑞開賓士休旅車撞死機車騎士一案，意外爆出轄區分局長陪同製作筆錄，及其他警界高層幫肇事者發聲明、拜託分局長到場關心的警界「棄貧愛富」嘴臉！時代力量立委陳椒華、同黨新竹縣議員連郁婷31日在立院舉行記者會，要求警政署督察室徹查所有關說通聯電話，釐清幕後警政高層的關說影武者。

連郁婷在記者會中當場痛批新竹縣警局包含分局長、公關科長幫肇事者陪訊、發布聲明，警察儼然把自己當肇事者委任律師！更讓人震驚的是，連郁婷指出，記者會過程，新竹縣警局督察長王立德證實，家屬在轄區派出所做筆錄時，新埔分局長林英煌有請羅姓副總到分局等待，也被立委陳椒華痛批根本是高層指揮辦案。

▲時代力量立委陳椒華、新竹縣議員連郁婷31日召開記者會，警政署督察室副主任黃中華、新竹縣警局督察長王立德均出席。（圖／記者張君豪翻攝）

連郁婷指出，機車騎士5月20日凌晨死亡，21日下午兩點半被害人家屬到派出所製作筆錄，當時分局長也到場，2點44分肇事者羅偉瑞到場，林分局長擔心肇事者與被害家屬有衝突，居然把肇事者帶到新埔分局休息，等到警員3點半通知被害人家屬筆錄製作完成，肇事者才返回警所製作筆錄，警方客製化服務讓肇事者備受禮遇，享受一般死亡車禍肇事者聞所未聞的優渥待遇。

連郁婷並質疑，這段期間「羅偉瑞才跟林分局長開會」、「不知道他們到底在做甚麼？」而且縣議員根據死者家屬指控，新竹縣警察局調查這起死亡車禍，居然要求家屬交出被害死者的健保卡，讓警員去調閱車禍死者的過往病歷資料，連郁婷質疑「這部分是不是有個資法洩漏的問題？」

令人咋舌的是，一起單純的死亡車禍，警方居然罕見先調閱被撞死者的過往病史，肇事者在轄區分局與分局長共處一小時後，受詢做筆錄時再去質疑遭撞死的機車騎士有過往心血管病史；調查過程迥異一般警察處理死亡車禍處理流程。

另新埔分局長林英煌當天雖然排休假，仍熱心為民服務到場，不但「創警界之先」史無前例，先將肇事者請往分局休息，等到被害死者家屬筆錄完成後，才把肇事者送往警所做筆錄，過程中的照顧「無微不至」。

加上警方未先查問休旅車主羅男肇責、反要被害人家屬交出死者健保卡調閱病歷，這些不尋常偵查動作的利益將會歸於誰，這豈是涉入關說疑雲的諸位中高階警官一句「關心友人」就可帶過，相信社會大眾自有公斷。連郁婷則呼籲警政署督察室儘速公布當天曾致電新埔分局長林英煌的警界高層通聯，以正警界關說歪風亂象。