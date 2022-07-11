「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

記者游瓊華／彰化報導

上周六有民眾將車停入彰化市中央陸橋西側公有停車場，結果停2個小時後準備繳錢出場時赫然發現，停車費竟是59萬9040元，把數字貼上臉書引發熱議。另外，橋底下路邊收費停車格也被發現有一台BMW從109年12月停入後就再也沒移開，車子不僅蒙上厚厚一層灰，擋風玻璃也被夾了近600張的繳費單，合計所欠停車費暨罰鍰將近9萬元。

▲不只收天價59萬元！這區停車場還有神秘BMW停19個月不開走，欠款9萬元遭拖走。（圖／民眾提供）



▲原PO貼出繳費機畫面。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）



縣府工務處處長林漢斌表示，西側公有停車場由市公所管理，了解後係因時間設定失準，所以當時停車場變成「時光停車場」，時間設定跑到7年前，同一時間不只一台車出現這樣的問題，但之後都透過人工依實際停車時間核算計費，沒有超收。

另外，停放超過1年半的BMW，林漢斌則說，該台BMW從109年12月25日欠費至111年7月10日期間，總共積欠停車費(含工本費)計3萬5420元，停車費未繳告發罰單計5萬4300元，合計所欠停車費暨罰鍰為8萬9720元。

林漢斌說，工務處都依規定陸續辦理催繳及告發作業，但車主已經離世，且其家人也沒有辦理繼承處理，所以到今天還是有開停車繳費單，但今天已經依法通知警察機關，將BMW移至拖吊場，另停車欠費部分擬依規定辦理義務人死亡之行政執行程序。