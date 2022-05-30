天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

記者張君豪／台北報導

新竹縣議員連郁婷今晨在臉書，質疑新竹縣新埔分局長關說車禍案幕後另有藏鏡人，並公開點名現任雲林縣警察局局長李謀旺，聲稱李謀旺曾打電話給給新埔分局長，叫他陪肇事者做筆錄；但對此現任雲林縣警局長李謀旺下午接受媒體電訪時公開澄清，否認介入這起車禍。

▲刑事局副局長黃家琦（圖中）捲入新竹縣新埔分局長關說虹天科技副總車禍撞死保全關說疑案，30日晚間發聲明稿自請處分。（圖／記者張君豪翻攝）

雲林縣警局長李謀旺澄清原文如下「有關貴議員影射本人介入關說某科技副總車禍肇事案，茲聲明如下：本人不知道該車禍之發生，亦不認識新埔分局長，當然也不曾打過任何關心的電話。在此保留法律告訴權，請勿再以訛傳訛，不實渲染，謝謝！」

但對於時力議員調查這起警界高層介入死亡車禍關說疑雲，刑事局副局長黃家琦卻意外遭發現介入這起車禍調查，原來黃家琦任職新竹縣警察局長期間，在該警局秘書吳仁智介紹下，曾與天虹科技羅先生曾在桃園有一次餐敘。

刑事局副局長黃家琦發表聲明指出：羅先生在5月18日車禍發生後，曾找當時現任新竹縣刑警大隊副大隊長吳仁智求助，但因吳副大隊長家人染疫居隔在家、吳副大僅電話告知警方定會公正客觀調查，請羅先生放心坦然面對，也建議他聘請律師。

黃家琦聲明進步解釋：羅因隔天要到警所作筆錄，本想邀請新竹縣刑警大隊副大隊長吳智仁陪同，但因吳妻染疫一同居隔，羅男後來才打電話向黃家琦求助，黃家琦得知羅董情緒慌亂，加上吳姓副大無法陪同，後來才打電話給新埔分局長林英煌「如果得空，前往寬慰其心情，可能有利案情陳述與釐清，但也請一切務必依法辦理」，黃坦承有請林分局長前往關心、但強調絕無特權介入關說。

黃家琦澄清，後來天虹科技副總經理羅偉瑞發書面聲明稿，他並未閱讀過，也絕無轉交新竹縣警局代發、黃坦承本案是單純的車禍事故調查及責任釐清，但因友人對事故恐慌造成輿論非議，甚至造成警譽嚴重受損及長官困擾，黃家琦目前已報告警政署督察系統進行書面說明，並自請處分。

刑事局副局長黃家琦30日聲明全文如下：

聲明稿

個人首先要表達深深的抱歉，因為一起單純車禍，引發後續很多聯想，又造成牽連很多不相干的人，內心實感不安，特此以書面說明：

1.本人黃家琦曾任職新竹縣警察局，調離後至桃園市服務期間，因過去秘書吳先生（現任職新竹縣刑大副大隊長）的介紹下，與天虹科技羅先生曾在桃園有一面之縁的餐敘，之後僅早安圖問候。

2.羅先生於五月18日當天發生車禍後，心情恐慌，曾找吳副大前往派出所瞭解事故，並諮詢過去類似車禍判例等，吳建議他坦然面對負起責任，但無論監視錄影器或醫院病歷，或法醫報告，都是科學客觀的，請他放心坦然面對，也可聘請律師。

3.羅於接獲筆錄通知後，本想邀請吳副大次日陪同再往派出所，然吳卻因妻子染疫，無法陪同，羅先生遂向我傾訴心情低落，我亦告知肇事責任，應容易釐清，一切依法處理，坦然面對即可。

4.因知羅心情恐慌，得知吳已曾致電林分局長表示居家隔離，無法陪同，因顧念羅係我部屬吳之友人，遂請林分局長學弟，如果得空，前往寬慰其心情，可能有利案情陳述與釐清，但也請一切務必依法辦理，同時告知如果時間上不方便，沒去，也沒有關係，絕無不當要求。

5.另羅先生本人書面聲明稿，於見諸於媒體前，本人未閱讀過，亦也無轉交新竹縣警局代發。

6.本案為單純對友人事故恐慌轉達關心，然已造成後續非議，甚至牽連同僚，造成長官困擾，內心深感不安，決定還原經過、勇於面對，因此報告署督察單位，並以書面特此說明，自請處分。

聲明人： 黃家琦

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