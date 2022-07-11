喜酒盃大亂鬥！他看熱鬧被車撞倒慘壓輪下　眾人秒轉性抬車救人

▲南崗工業區多名移工疑因參加婚禮時發生口角，引發拳腳相向。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市南崗工業區一批外籍移工，10日疑似在參加婚禮時發生口角衝突，分成2方在街道上公然大打出手，也引起多人圍觀，一位移工被正要從路邊離開的車輛撞倒在地、險遭輾過，原本打得火熱的眾人見狀才停止鬥毆、上前協助該名移工脫困，警方獲報後，目前正持續追查涉案移工到案。

警方調查，這起群毆案件發生於昨天下午4時許，發生衝突的2派移工於竹林路參加婚宴喝喜酒時，其中2人疑因細故發生爭吵，進而大打出手，引爆雙方人馬聚集在街道上互毆，場面相當火爆，過程都被當地居民在住家樓上以手機側錄下來。

▲圖左下角的黑色轎車將車頭前的白衣男子撞倒。（圖／民眾提供）

從畫面可見，當時有多名移工並未參加群架、站在路邊看熱鬧，但一輛原本停在路邊的黑色轎車，卻突然開動打算離開現場，直接撞倒一名身穿白色上衣、站在車頭前的移工男子，男子遭撞後重心不穩、往前一個踉蹌就倒地，上半身差點又被轎車前輪壓過去，卡在輪邊動彈不得。

▲移工停住拳腳湧向轎車，幫助卡在輪邊的移工脫困。（圖／民眾提供）

其他移工發現後立刻止住拳腳叫罵，並往轎車湧去，有人擋住去路、有人伸手拍打車窗要求駕駛別再催油門，甚至合力將車頭抬起；所幸倒地的移工似乎沒有大礙，最後自行起身脫困，驚險場面為之化解，警方獲報後立刻出動快打部隊前往處理，但到場後眾人以做鳥獸散。

警方指出，這起群毆案早成2名移工受傷，事後約談6人到案，並繼續追查其他涉案人士，預計以殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌進行偵辦，並對外籍移工易聚集場所將加強巡邏、制約，並要求廠商雇主應善盡企業責任，加強宣導以防止類似事故發生。