賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

記者邱晟軒／綜合報導

副總統賴清德今（11日）被日本媒體捕捉到，前往前首相東京安倍晉三宅邸弔唁，此舉被視為中華民國與日本斷交後，50年來最高層級的台灣官員直飛日本，消息曝光後，引起外界高度關注。對此，有網友激動淚喊「這大概是我10年來，看過最震撼的突發外交新聞！」

▲日本前首相安倍晉三家祭將於明（12日）舉行。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於賴清德赴日弔安倍晉三，就有臉書粉絲團激動發文表示，自己聽到賴清德赴日後振奮到無語，賴清德現任副總統，以代表蔡英文總統意志的「總統特使」身份訪日，而且親自進到安倍家悼念，「這差不多等同蔡英文親自進到安倍家了。」

▲日媒捕捉到賴清德赴日悼念安倍，引發熱烈討論。（資料照／記者湯興漢攝）

該網友驚呼這個消息「簡直超級震撼」，指出在台、日、中關係上，尤其我們目前還不是日本邦交國，這麼重大的事，我相信AIT一定知情，而且允許，然後蔡英文、賴清德、所有外交幕僚團及日本，事前都保密到家，沒有走漏任何風聲。

文章曝光後，掀起許多網友共鳴，「日本讓現任副總統去，老實說真的驚呆了」、「這是今天最驚訝新聞，也要感謝日本政府開綠燈」、「此舉在一片哀愁遺憾中真的能振奮台日人心」、「有情有義」、「開心外交突破之餘仍不捨及難過」、「這真的是重磅消息，而且大大表明台灣在美日間的地位升級了」。

外交部稍早前回應，我國已透過適當管道向日方表示深切悼念，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於本11日上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達我方的追思；至於賴清德的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。

▼日本民眾向已故前首相安倍晉三獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）