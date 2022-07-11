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2022年台南芒果評鑑結果出爐　黃偉哲頒發匾額恭賀

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了幫民眾挑選出當季最優質的愛文芒果，台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，共選出特等獎1名、頭等獎2名、優等獎3名、良等獎8名，其中，特等獎由楠西區農民康英滄獲得，市府11日於永華市政中心10樓小禮堂舉行表揚典禮，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年受到氣候影響，芒果產量大幅減少，但獲獎農民仍用心種植出高品質的芒果，值得肯定與鼓勵，感謝農民的用心栽種，以及評鑑委員的專業評審，其實不管獎項與地域，只要是台南種植出來的芒果，都是最好吃的芒果，他歡迎大家多多採買、宣傳台南的優質芒果，並進一步鼓勵農民精益求精，種出更高品質的芒果，來回饋消費者長期的支持。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕說明，今年共計有49位農民參與評鑑，比賽的果品皆具備「產銷履歷」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格，並通過381項農藥殘留檢驗合格，市府特別邀請5位專業評審，就芒果的外觀、風味及質地、糖度、驗證標章等項目，做嚴格的審查，以公平公正的方式選出台南最優質的愛文芒果，得獎農民分別位於大內區1位、楠西區3位及南化區10位。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擔任評審的嘉義大學園藝系老師李堂察也表示，今年度的芒果因為受天氣影響，產量減少，但是來參賽的農友，皆相當用心管理果園，不僅芒果的果肉細緻，甜度也都在12-13度，芒果應有的風味也很濃郁，品質很好。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年特等獎得主康英滄，種植芒果將近9年，110年在楠西區公所舉辦的芒果評鑑，也獲得首獎愛文王的頭銜。對於自家芒果品質屢獲肯定，康英滄認為，種植芒果沒有秘訣，用心管理最重要，除此之外要時常和班員互相交流，以吸收他人優點，改進缺點，努力提升自我技術，就能產出果肉Q彈，香氣濃郁的芒果。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，111年南市的改良種芒果種植面積為6951公頃，是全台芒果最大產區，為了讓更多民眾能品嚐到台南的優質芒果，長期輔導農民、舉辦芒果相關活動，並媒合通路業者，努力為台南芒果拓展外銷通路。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局並進一步指出，台南芒果不但品種多，品質更是優良，而其中愛文芒果因為甜度高、肉質細膩、香氣濃郁，一直深受消費者的喜愛，不過今年受天氣影響，芒果產量較少，請全國喜愛吃芒果的民眾盡早訂購，支持在地農民，也提高芒果市場競爭力。

▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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