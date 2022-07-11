台南市確診+1409名　14日搭機前得免持2日內PCR陰性報告

▲台南市11日新增1409名COVID-19本土個案，確診病例人數少於2000名，當日將暫停召開台南市COVID-19防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市11日新增1409名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月10日，台南市累計確診個案人數共279354名，全年齡累計確診百分比為15.08％；已解除隔離263212名、尚在隔離中16142名。





指揮中心日前公布，自7月14日0時（航班表定抵台時間）起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全，衛生局也呼籲自海外返台的市民遵守防疫相關規定。

統計至今(111)年7月10日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、83.9％、1.3％、68.9％、3.2％，總接種劑次460萬5317。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.47％、第2劑27.59％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.12％、第2劑83.65％、追加劑59.52％。





衛生局說明，11日起若單日COVID-19確診病例人數少於2000名，當日將暫停召開台南市COVID-19防疫記者會，調整為發布新聞稿及圖卡方式進行疫情報告及防疫作為。