台南永康驚傳野鳥遭射殺　警找到塑膠彈珠：已立案偵辦

▲有網友在臉書社群PO文指出，台南市永康區六合路，今年以來常發現有人以槍械殺野鳥，10日一早又發現有野鳥被槍殺死亡。（圖／翻攝自我是台南人臉書，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出，台南市永康區六合路，今年以來常發現有人以槍械殺野鳥，10日一早又發現有野鳥被槍殺死亡，網友說真的很恐怖！若是射到人，真的會發生悲劇，網友說已向警方報案；永康分局表示，已派員現場勘查，發現有疑似涉案之塑膠彈珠，已立案偵辦，請民眾放心。

網友PO文指出：「真的太氣人了…請各位關愛動物 保護動物的人一起幫忙。一早又看到鳥類被槍械射殺的屍體，家裡附近從今年開始一直看到很多鳥類被射殺的屍體，真的很恐怖，若是射殺到人…真的會有悲劇。目前我已拿著鳥屍體去警局報警，警察說動物他們沒辦法管，因為也沒有看到哪一戶是誰射殺，所以無法抓到人，但會密切關注我們這區域。若是有住在台南市永康區六合路44巷（世貿大樓後）的居民與網友們，能幫忙密切注意，因為我希望能找到這個射殺動物的人，抓到人趕緊報警處理，以免射殺到人類，造成悲劇發生。目前已報警。鳥類屍體也已掩埋處理」。

網友強調：「我早上6點40分時看到路上的鳥屍體，脖子有一個被槍械射殺的洞，屍體旁邊都是羽毛，我把鳥屍體拿起來放紙袋的時候 還溫溫的 應該剛去世不久…」。

永康分局指出，本案警方網路巡邏發現後，除臉書留言給PO文網友，並派員前往現場查處此件涉及違反野生動物保護法案件，經派員到場勘查，在現場尋獲疑似涉案之塑膠彈珠，涉案人疑使用空氣槍之類村殺野鳥，經訪詢附近住租戶，目前尚未發現疑似涉案對象，惟警方已立案查處，將進行後續偵辦。警方也呼籲民眾，如有相關線索或可疑對象，請提供警方查處，本案另通報主管機關台南市農業局。