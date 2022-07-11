台南歸仁釋迦遠近馳名　警民齊力護果防竊

▲台南歸仁在地「大目仔」品種釋迦，品質優良，遠近馳名，深受饕客們喜愛，台南市警歸仁分局更規劃加強護果專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局轄內種植生產「釋迦」、「鳳梨」、「西瓜」等高經濟優質水果，即將迎來「釋迦」之盛產期，而歸仁在地「大目仔」品種釋迦，品質優良，遠近馳名，深受饕客們喜愛，歸仁區公所更在今年首辦「釋迦王」選拔，歸仁分局更規劃加強護果專案。

台南歸仁「大目仔」釋迦經媒體披露已具全國知名度，更具價值，歸仁分局未雨綢繆為避免在採收期間，果農辛苦栽種熟成水果遭竊，除所轄員警編排勤務加強巡邏外，另向當地里長及果農宣導自組巡守隊（穿著反光背心），齊力護果，輔導裝設監視器、感應照明、警示燈、紅外線警報器等設備或架設籬笆、飼養警犬等方式防竊，俾以提升果農自我防衛能力，另宣導果農如遇可疑人、車，則記錄相關資料並即時通報本分局查處，期能有效遏制、嚇阻不肖歹徒。

歸仁警分局長邱顯良表示，果農為避免辛苦耕耘之農作物，付諸流水，血本無歸，在早期的防竊作法乃是不眠不休的在果園看管甚至夜宿果園護果，惟竊賊通常會利用夜深人靜或無人看管之際下手，防不勝防，故歸仁分局除依現有警力加強巡邏密度，並向果農宣導整合所轄民力，建立密切聯繫管道，妥適規劃巡守護果，發揮守望相助的精神，共同擔負防竊外，且輔導裝設相關防竊設備，以降低高經濟作物失竊率。

歸仁分局指出，在此亦呼籲農業產銷班、相關業者，切勿收購來路不明農作物，避免觸法，如發現類此情事，請聯繫歸仁分局協助查緝不法行為，共同守護果農辛勤之成果。