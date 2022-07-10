台南確診＋2264名　Novavax COVID-19疫苗已接種

▲台南市10日新增2264名COVID-19本土個案，台南市Novavax COVID-19疫苗9日已開始接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市10日新增2264名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月9日，台南市累計確診個案人數共278151名，全年齡累計確診百分比為15.02％；已解除隔離261471名、尚在隔離中16680名。

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台南市衛生局指出，台南市Novavax COVID-19疫苗9日已開始接種，Novavax為蛋白質次單元疫苗，相對副作用小，家中若有尚未接種第4劑（追加劑第2劑）的65歲以上長者，親友可上「台南打疫苗」系統協助預約 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

65歲以上長者及55歲以上具原住民身分之市民，在7月31日前接種任一劑次COVID-19疫苗，都可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券或禮品1份，領取截止期限至2022年8月5日；另外，設籍台南市之65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者，於6月27日至8月31日完成接種COVID-19疫苗第一次追加劑，或5月16日至8月31日接種第二次追加劑者，還可參加高級房車、環保電動機車、節能電冰箱、黃金元寶的抽獎，詳細活動辦法將另行公告。

統計至2022年7月9日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.9％、1.3％、68.9％、3.2％，總接種劑次4,603,778。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.45％、第2劑27.23％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.68％、追加劑59.55％。