深綠醫怒轟林智堅論文「懶到人神共憤」　文字重複率高達42%

▲林智堅的論文爭議，遭到深綠醫師潘建志怒轟，「懶到人神共憤」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

精神科醫師潘建志一向不諱言自己的深綠政治立場，卻也在臉書上對於林志堅論文爭議不客氣地開嗆，「懶到人神共憤」文字重複率高達42%，林智堅就算選上桃園市長了，最多也就幹8年，但學術發展，可是台灣立國的根本。

潘建志發文指出兩大盲點，第一是林智堅學位論文的指導教授，不管是中華或是台大，現在出來簽字背書，發言評論，就學術倫理而言，是非常不適當的。

潘建志說，論文真有抄襲，負責把關的指導教授也有錯，要負連帶責任，大學和研究所接受國家大量經費補貼，學位並不是校長院長教授能私相授受的。碩士博士學位，不是指導教授說了算。

潘建志指出，第二大盲點是自我抄襲未註明出處，很多人認為自已的東西挪來挪去沒關係，但一稿兩投，一魚多吃，反覆利用同份資料稍加改動在不同場域謀求學術紅利或申請經費，這種取巧被許多學術界人士深惡痛絕，翁達瑞便是以此指責柯志恩。

潘建志怒轟，「參與同個研究，使用同組數據，只要能得到不同的創見，寫出不同的文章，還不是太大的問題，但毫不掩飾地把多段文章字句複製貼上Ctrl-c加Ctrl-v，這問題就大了，你也太懶，懶到人神共憤了！」

▲潘建志醫師比對結果，林智堅論文的重複率高達42%。（圖／截自潘建志醫師粉專）



潘建志接著提到，論文抄襲程度的判定，有網路軟體可使用，最常見的是Symskan和Turnitin系統，所有大學都買了團體版供研究生使用，因為機器判定，不存在主觀立場，林智堅的中華碩士論文，在沒有拿竹科研究報告來比對之時，他用這兩個系統檢查就報告了大量的文字和別人的文章重複，分別是28%和42%。

潘建志強調，「當我們要把公共/私人事務，委託給一個人的時候，我們需要證書執照來減少判斷的時間和人力成本，把關證書執照的機制很重要，是現代國家高效運作的基礎。」

潘建志說，當阿共仔的飛彈射來之時，你不會想要台灣的雷達系統，其中一個感測組件，因為設計疏忽，無法正確偵測，而根本原因，源自設計者的碩士論文是抄來的，「學術發展，是立國根本，遠比選舉重要。」

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