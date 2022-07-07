論文打不下去派徐巧芯講民調轉移焦點？她感嘆：凸顯無知

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員徐巧芯質疑，桃園市長參選人林智堅稱民調是「原創」說法很奇怪，爆料民調公司總經理鄭俊昇擔任民進黨民調中心主任，在前總統馬英九執政時期，也經常配合綠營帶風向打馬。對此，台北市議員參選人何孟樺今（7日）表示，徐巧芯抹黑打不下去，只好轉移焦點，反而凸顯自己的無知，「妳（指徐巧芯）這種程度去寫碩論，品質實在令人擔憂」。

何孟樺今天透過臉書批評徐巧芯指出，國民黨論文打不下去了，就派徐巧芯來講民調轉移焦點，結果還是凸顯了自己的無知，先是抹黑論文抄襲，被指導教授聲明打臉後，又來扯合約的智產權，卻連權利轉讓的時序都弄錯，結果，國民黨打抄襲打到自己被逆襲，打智財權打到自己沒智慧。

何孟樺批評，國民黨這種以潑髒水的方式做為起手式，以抹黑作為選戰主軸的行為，實在令人傻眼，百年大黨竟淪為民主之恥。論文抄襲打不下去，論文權利打不去，今天徐巧芯還好意思轉移焦點去扯民調方法，通篇講了一堆，卻連民調執行的基本程序都不懂。

何孟樺表示，民調資料的所有權都是付費的甲方，從原始資料、問卷到結果都是，另外，問券設計更需要甲方同意，民調的題目設計、題序排序對結果都會有影響，而這些都需要有選戰經驗、在地生活的敏銳度才能正確解讀，這就是「原創」。

何孟樺指出，徐巧芯不懂民調執行的基本程序，更不懂內參民調的「價值」，為什麼學者有機會都想看看「內參」民調？因為「內參」民調的真實和價值，不是公開民調可以比擬的，看到內參民調，更能理解整個選戰策略；徐巧芯抹黑打不下去，只好轉移焦點，結果反而突顯自己對民調的無知，這跟違停講不下去，只好轉移焦點講開單一樣，難道巧芯都不會覺得丟臉嗎？她嗆說，「妳（指徐巧芯）這種程度去寫碩論，品質實在令人擔憂」。

何孟樺諷刺說，連國民黨台北市議員都這麼關心新竹市長林智堅，大概是因為張善政的選情真的告急，畢竟桃園市長選舉攸關朱主席的政權保衛戰，「奇怪的是，明明台北市長、副市長也有很多問題，國民黨的柯友友議員卻視而不見？副市長參選不請假，違背行政中立，國民黨的柯友友議員卻視而不見；北市府違背議會跨黨派共識，動支預算辦理雙城論壇，國民黨的柯友友議員一樣裝瞎」。

何孟樺呼籲，徐巧芯作為台北市議員，請多多監督台北市政府，不要學「不分區議員」羅智強抹黑造謠樣樣來，好嗎？