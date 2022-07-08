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林智堅論文案延燒　新黨8日桃市府前演「包公審問鄭」引林入桃？

▲林智堅論文案延燒，新黨要扮「包公審問鄭」

▲游智彬日前於台大校門口，扮包公要求台大效仿包青天的大公無私，對於學術不端的行為嚴格徹查。（圖／游智彬提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林智堅「論文門」持續延燒，引發各界熱議！新黨中壢區市議員參選人游智彬8日將於桃園市政府大門口，演出「包公審問鄭文燦」行動劇，嚴厲譴責市長鄭文燦「引林入桃」，踐踏桃園人的尊嚴，一旦讓一個誠信有問題的人，來治理桃園是一件非常危險的事情，桃園人的家長要將如何來教育自己孩子好好學習？

游智彬是新黨副發言人，也是中壢區市議員參選人，擁有金融專業，目前是博士生。他怒批：學術不端是野雞大學的謀生工具，如今學術不端與台灣畸形民主的土壤中，變成政客洗學歷和個別教授賣學歷的重要門路，始作俑者是前台大教授陳明通，士大夫之恥，是為國恥，不僅台大要自清門戶，教育部也要嚴加管控，勿讓台灣一流學府淪落為綠營政治人物洗學歷的溫床。

▲林智堅論文案延燒，新黨要扮「包公審問鄭」

▲新黨中壢區市議員參選人游智彬臉書批林智堅論文抄襲案。（圖／翻攝游智彬臉書）

游智堅說，據傳台大在職碩士專班問題重重，一些政治人物藉此將學歷「鍍金」，連必修課程也設法取得「醫師證明」而免除上課，根本缺乏培育故無能力進行論文研究，指導教授卻常為經營「人脈」而出賣良知，被外界譏為「販賣學位」。台大不宜放任系所「販賣學位」，宜盡速提出品質控管機制，以免在全球高教激烈競爭下，每下愈況淪為二流學府。

對於台灣一流的大學，變成政客寄生學術光環的聖地，游智堅要求台大要效仿包青天的大公無私，對學術不端的行為嚴格徹查。據了解，7/8日下午2點半，桃園市府大門口的「包公審問鄭文燦」行動劇演出5分鐘，包括：新黨發言人、執業律師陳麗玲和無黨籍龍潭區市議員參選人劉哲夫、新黨輿情中心主任季節皆將出席。

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