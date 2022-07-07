雲林科技工業區焚化爐撤案　縣府：期未來能做好溝通

▲環保局張喬維指出，工業局的環差報告書出現569次「焚化爐」白紙黑字，引起地方反彈，已於日前撤銷該案。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六雲科工傳出興建焚化爐疑雲，工業局環差報告書出現569次「焚化爐」引起地方反彈，已於日前撤銷該案。環保局長張喬維表示，該筆土地閒置多年，縣府為了建立較大的空間並投入比較高的經費來建立更完整的系統，才跟經濟部工業局提出有意建蓋「全密閉負壓廠房」來做ZWS系統，所以才有所謂生質能源中心的部分。

環保局長張喬維還原縣府3年來與經濟部交涉過程，2019年縣府函請工業局出售土地作為多元化垃圾處理中心之用，但經濟部去年1月函覆縣府將公開標售；不過同年7月、10月2度標售皆因焚化量不足皆流標，工業局才提出第13次環境差異分析報告變更，增加收受外縣市事業廢棄物焚化。

張喬維說，ZWS做成SRF的轉換率為40%左右，100噸的垃圾可以成為40噸的SRF的部分大概17%-18%的廢料，「當時我們在雲科工規劃的全密閉式的廠房是可以做到100％回收，包含廢料的部分可以再分選投入經費再資源化」。

張喬維進一步說明，雲林縣府對於雲林科技工業區環保用地的規畫，仍是執行「SRF的製造廠」，販售給需要的廠商替代生煤使用，透過販售去化。也希望能以多年經驗與工業局、廠協會三方可以一起合作，未來當然工業局自己要去執行，這部分由工業局自己去推動，縣府做監督的角色。

張喬維指出，雲林縣內首座ZWS目前在虎尾鎮運作，透過壓縮技術製成條狀SRF，廢料則回到掩埋場做覆土使用，因現有場地小，投入經費少，效益受限，張喬維指出，全密閉廠房預計投入12億，可做到百分之百回收，改以打包方式製成SRF，廢料則資源化處理。

另購置的第2套ZWS預計10月到位，優先處理4萬多噸暫置垃圾，縣府表示，若工業局願意，縣府計畫第1階段先蓋全密閉廠房，興建過程既有移動式機組先進場處理，因應1年半個月過渡期，同時啟用設備採購案，待廠房蓋好後，正式設備即可進駐。

張喬維並強調，雲科工有預留甲級廢棄物處理廠的用地，一般廢棄物處理有許多方式，包含資源回收循環、焚化、掩埋、再利用等，但工業局只有提到未來有規劃該產業別進駐，屆時會採用何種處理方式並沒有敘明，這部分我們也希望說未來工業局要提出不論是第十三次或第十四次的差異分析時把相關的技術敘明清楚，做好地方的溝通。

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