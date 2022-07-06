超越上萬公里的「非洲媽祖」　開普敦朝天宮回北港謁祖

▲南非開普敦朝天宮進香團，上個月14日從開普敦搭機，15日抵達台灣，入境檢疫期滿後展開謁祖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

自南非千里而來的開普敦朝天宮，是雲林北港朝天宮媽祖最遠的分靈，2001年成立後隔年便回來謁祖，後有數次回北港參加媽祖相關慶典，但因疫情影響而中斷，今年初媽祖指示返台北港朝天宮謁祖，竟遇上個月新加坡航空即宣布恢復航班，讓謁祖得以順利進行，6日開普敦朝天宮董事長韋佑勳率團抵達北港朝天宮。

南非開普敦朝天宮進香團，上個月14日從開普敦搭機，15日抵達台灣，入境檢疫期滿後展開謁祖準備。6日搭乘遊覽車前往北港朝天宮，先於北港牛墟整隊，北港朝天宮依古禮出動開路鼓、舞獅、千里眼與順風耳將軍，信眾燃放鞭炮迎接「非洲媽祖」。

▲此次是第2次謁祖行程，也是疫情後朝天宮首波海外交流，面對跨海千里而來的信眾們，大家都非常珍惜這段情緣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



普敦朝天宮董事長韋佑勳表示，開普敦位於2大洋流交會處，遠洋漁業非常發達，是重要的漁業根據地，漁民們都很感謝北港媽祖能分靈來此照顧他們。韋佑勳說，疫情嚴峻還能回台謁祖是神跡，今年1月開普敦媽祖突然指示要回北港，所有幹部都嚇一跳，因為各航空公司都停飛，根本沒有班機可以搭乘，但2天後新加坡航空便宣布復飛，神奇的巧合。

▲開普敦朝天宮是雲林北港朝天宮媽祖最遠的分靈，兩地空中距離逾一萬2千公里。（圖／翻攝自google地圖）

而此次回來謁祖，台灣有疫情管控，原本是14＋7天的入境居家檢疫，6月15日抵台當天，衛福部即宣布改為3加4天，讓大家有更多時間，準備回祖廟的相關事宜。北港朝天宮表示，此次是第2次謁祖行程，也是疫情後朝天宮首波海外交流，面對跨海千里而來的信眾們，大家都非常珍惜這段情緣。

▲北港朝天宮依古禮出動開路鼓、舞獅、千里眼與順風耳將軍，信眾燃放鞭炮迎接「非洲媽祖」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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