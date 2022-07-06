雲林1.2萬劑Novavax疫苗到貨　最快7／8配合政策施打

▲雲林縣已在今（6）日收到1.2萬劑Novavax疫苗，雲林縣衛生局將會盡速分配疫苗至合約院所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（6）日新增838例本土確診個案，分別為分別為斗六183例，虎尾127例，斗南76例，西螺56例，北港49例，土庫38例，麥寮37例，古坑31例，水林27例，莿桐口湖、四湖17例，26例，元長25例，褒忠、二崙24例，台西22例，口湖、四湖17例，崙背16例，林內12例，東勢5例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增838例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-103歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有774人、確診者居家照護在管中有4759人。統計至7月5日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10809人接種、第2劑7115人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20080人接種、第2劑7637人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋838例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共69123例，其中累計192例為死亡。今日新增3例死亡確診個案，分別為2位女性及1位男性，年齡介於50-80多歲間，分別有思覺失調症、糖尿病、失智、帕金森氏症、心血管與腎臟相關疾病等慢性病史，其中2位已接種2劑疫苗， 1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/25-7/2，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計192確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，雲林縣已在今（6）日收到1.2萬劑Novavax疫苗，雲林縣衛生局將會盡速分配疫苗至合約院所，最快預計7月8日就能配合中央政策開始施打。根據指揮中心公布的應用可「混打」對象包含8 歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑、第 1 次第 2 次追加劑接種，無論民眾前兩劑疫苗廠牌為何，都可以考慮「混打」Novavax疫苗。

衛生局說明，依據我國ACIP建議，本疫苗可作為基礎加強劑、第一次追加劑(第三劑)及第二次追加劑(第四劑)接種，以本疫苗接種基礎加強劑，與第二劑間隔至少1個月；如為追加劑接種，與前一劑次間隔至少3個月，接種第二次追加劑(第四劑)，則與第一次追加劑(第三劑)間隔至少5個月。

▲111年度統計本土累計確診數共69123例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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