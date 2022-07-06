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鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

▲2020年縣長張麗善率縣府團隊與民眾於「西螺大橋藝陣文化祭」活動中點燃聖火台，象徵點亮幸福、照亮雲林，並與上千民眾持火把體驗夜行西螺大橋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲360秒的「點亮幸福」煙火秀，為雲林及台灣祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

2020年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，百業蕭條人心惶惶，為此雲林縣政府在2020年舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」活動，西螺福興宮號召雲彰宮廟一同於西螺大橋大會香為台灣祈福，吸引上萬民眾參與；受疫情影響活動停辦一年，太平媽亦3年未遶境，鄉親熱情期盼紛向縣府及福興宮表達，期望太平媽恢復遶境及藝陣文化祭續辦。

每年秋冬季節西螺福興宮太平媽展開為期16天15夜遶境雲、彰2縣共15鄉鎮、350間宮廟大會香活動，起駕出巡亮點是恭送西螺媽祖出西螺大橋的高空煙火秀，煙火五彩繽紛，轟隆隆響徹雲霄，每年吸引數萬民眾及攝影迷到場觀賞，現場宛如不夜城。

▲2020年縣長張麗善率縣府團隊與民眾於「西螺大橋藝陣文化祭」活動中點燃聖火台，象徵點亮幸福、照亮雲林，並與上千民眾持火把體驗夜行西螺大橋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2020年縣長張麗善率縣府團隊與民眾於「西螺大橋藝陣文化祭」活動中點燃聖火台，象徵點亮幸福、照亮雲林，並與上千民眾持火把體驗夜行西螺大橋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

受到新冠肺炎疫情衝擊，西螺福興宮請示太平媽均未獲得起駕的指示，從2019年11月進行大會香後，已經停辦2年，今年已進入7月，還沒太平媽起駕訊息，太平媽與雲林縣政府在2020年舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」活動，也停辦一年，雲彰兩縣民眾紛紛去電廟方詢問，也向縣府反映希望重啟文化祭與媽祖遶就活動。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，兩年來許多信眾紛紛來電或親自到福興宮詢問，太平媽是否會進行16天15夜的遶境大會香祈福活動，或結合縣府舉辦的藝陣文化祭會香活動，因疫情關係還未請示媽祖，一旦疫情趨緩，請示媽祖後，依何種方式進會遶境，定會第一時間在官網發布訊息，在此代表福興宮感謝鄉親關愛。

文觀處長陳璧君表示，2020年的西螺藝陣文化祭，特意選在有母親河之稱的濁水溪上的遠東第一大橋「西螺大橋」上舉辦，除了大橋本身特別的建築鋼構設計之外，半個世紀以來連結了雲林西螺與彰化溪州兩岸的居民的情感，是鄉親們的共同記憶。

一連三天的活動更是造成空前轟動，吸引上萬遊客人潮來雲林夜間觀光，尤其是活動第三日西螺福興宮號召雲彰各宮廟，一同於西螺大橋遶境大會香，民眾不僅同時見到36間宮廟陣頭神輿齊聚橋上進行藝陣表演，大橋上眾神的遶境，更是掃除疫情下慌恐不安的情緒，帶來正向、安定、鼓舞的力量，溫暖了每個參與活動的民眾。

處長陳璧君進一步表示，雖然2021年因為疫情，取消該年度活動，但期間縣府不斷收到鄉親們的殷殷期盼及來訪遊客詢問，皆表示希望活動可以持續進行。為呼應鄉親的熱情期盼，也因應配合中央111年7月15日「悠遊國旅」振興方案，文觀處在2022後疫情時代下，早已準備好超前部署的活動方案，並向西螺鎮公所提出活動場地申請等。

預計於今年9月16、17、18日啟動一系列的西螺大橋藝陣文化祭活動，讓來參加的民眾重溫與眾神擁抱的震撼與感動，期盼透過中央、縣府與地方的通力合作，帶動整個西螺產業復甦及觀光人潮活絡。

▲2020年縣長張麗善率縣府團隊與民眾於「西螺大橋藝陣文化祭」活動中點燃聖火台，象徵點亮幸福、照亮雲林，並與上千民眾持火把體驗夜行西螺大橋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2020年西螺大橋藝陣文化季，西螺西螺福興宮、西螺大橋雲彰兩端橋頭人潮湧現，上萬民眾等候媽祖及眾神鑾轎及陣頭到來，現場萬頭鑽動擠得水洩不通。（圖／記者蔡佩旻攝）

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