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雲林興建焚化爐爭議　斗六市長林聖爵槓立委劉建國團隊

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲科工業區環保用地是否興建焚化爐疑雲，今（29）日斗六市公所與民進黨雲林縣黨部個別召開記者會互控說謊、選舉算計。斗六市長林聖爵指出如果不設焚化爐，根本不用召開環境差異審查會議，怒斥立委劉建國團隊睜眼說瞎話。民進黨雲林縣黨部則重申，無人同意蓋焚化爐，請停止選舉算計。

▲斗六市公所今日於斗六廳召開反對焚化爐記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林聖爵出示環差報告中的結語怒指，結論已載明「加速推動焚化爐興建作業」、「增加收受區外事業廢棄物進行處理」，斗六市公所只是列席單位，本就不必出席為其背書。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市公所今日於斗六廳召開反對焚化爐記者會，斗六市長林聖爵、雲林縣議員林岳樟、賴淑綏、王又民、斗六市民代表會主席胡克勤以及多名里長、民意代表均列席、參與，並共同簽署「堅決反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」宣言。

▲斗六市公所今日於斗六廳召開反對焚化爐記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所召開反對焚化爐記者會，斗六市長林聖爵、雲林縣議員林岳樟、賴淑綏、王又民縣議員、斗六市民代表會主席胡克勤以及多名里長、民意代表均列席、參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對6/24劉建國委員開記者會，表示支持SRF但反對興建焚化爐，但從5/16的會議紀錄中有七要項，包含第一點設置相關處理廠、第二點設置掩埋場、還有第七點收電的利益，6/13日工業局開環差會議有通過第一點180頓的垃圾收受量、第二點鄰近共5縣市事業廢棄物增加環差的事項，且上午通過下午即發布，才引起連日軒然大波。

林聖爵出示「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告（第十三次變更）二次專案小組審查會議」中的結語怒指，結論已載明「配合國家政策加速推動焚化爐興建作業」、「本次變更僅增加收受區外事業廢棄物進行處理，未變更焚化處理量」，斗六市公所只是列席單位，本就不必出席為其背書。

▲斗六市公所今日於斗六廳召開反對焚化爐記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所於6/24發出公文，要求環保署、工業局7/11出席公廳會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林聖爵提訴求，請經濟部工業局於7/11公廳會邀請評估單位上境科技公司列席，明確告知原計畫內容、另針對5/16經濟委員考察雲科工會議上所提及之垃圾掩埋場進一步說明、斗六公所持續爭取雲科工環差報告（第十四次變更）要求禁止設置焚化爐及掩埋場等相關設施。

▲斗六市公所今日於斗六廳召開反對焚化爐記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長林聖爵、縣議員林岳樟、賴淑綏、王又民、斗六市民代表會主席胡克勤以及多名里長、民意代表共同簽署「堅決反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」宣誓。（圖／記者蔡佩旻攝）

民進黨雲林縣黨部緊接召開記者會，抨擊雲林縣政府早就使用SRF處理垃圾作業並委託台塑協助焚化，為何工業區設置SRF就被林聖爵市長宣稱是要設置焚化爐，造成市民恐慌，SRF是需要用專用鍋爐焚化作為輔助燃料的，所以縣政府在任何會議上並未反對雲科工內設置SRF。

林內鄉長張維崢表示，身為執政者應該坦然面對垃圾解決問題，我們絕對支持SRF或ZWF的處理過程，至於到末端處理的方式，需要興建焚化爐解決去化濾料的部分我們是絕對堅決反對，但我們還是會用其他方式請環保署包含工業局再研議一套大家都能接受的方式。身為一個執政者要有良知，不能有利是政績不利即反對，政治要有良知，要擔當起公共政策的執行。

針對斗六市公所7/11邀請經濟部工業局與環保署的民意座談會，民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，是否派員列席，尚在評估。

▲民進黨雲林縣黨部緊接召開記者會，抨擊雲林縣政府早就使用SRF處理垃圾作業並委託台塑協助焚化。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民進黨雲林縣黨部緊接召開記者會，抨擊雲林縣政府早就使用SRF處理垃圾作業並委託台塑協助焚化。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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